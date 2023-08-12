На юге завершился автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России"
На юге страны состоялся автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России"
© Фото : Дмитрий ПотаповКурорт Mriya Resort в Крыму
© Фото : Дмитрий Потапов
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На юге страны состоялся автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России" в поддержку внутреннего туризма, передает корреспондент РИА Новости.
Участники – 20 журналистов и тревел-блогеров – стартовали в Санкт-Петербурге в прошлую субботу, проехали через Москву, Воронеж, Липецк и закончили путешествие 10 августа в Ялте, в отеле Mriya Resort & SPA, преодолев 3600 километров.
Идея организовать такой маршрут принадлежит Центрально-Черноземному банку Сбербанка. По словам председателя компании Наталии Цайтлер, участники автопробега на своем примере покажут россиянам, как добраться до моря необычным путем. Соответствующая карта-навигатор с подсказками, что посмотреть по дороге, скоро появится на сервисе 2GIS. Автомобили предоставил маркетплейс Fresh.
Тур посвящен русским князьям Ольденбургским, родственникам Романовых, знаменитым благотворителям и общественным деятелям России. В частности, Петр Ольденбургский основал в Санкт-Петербурге женские гимназии и детские приюты. В Гатчине находится его дворец (бывший дом Бецкого) в стиле модерн, в селе Рамонь под Воронежем – кирпичный неоготический замок династии XIX века, а в Ялте сейчас проходит выставка черно-белых фотографий этих усадеб.
"Сбер", в своем роде, – продолжатель дела Ольденбургских. Компания инвестирует в создание новых туристических достопримечательностей в городах России. Так, год назад банк построил в Дербенте фонтан со светящимися струями, а в ближайшем будущем собирается создать к 300-летию Екатеринбурга нечто подобное на реке Исеть.
"Туризм – важная отрасль российской экономики, которая подтягивает за собой развитие инфраструктуры: транспортной системы, дорог, гостиниц. Этот автопробег первый для "Сбера", и мы не планируем останавливаться. В следующий раз думаем организовать маршрут по Горному Алтаю", – отметил заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.
В мае 2023 года "Сбер" открыл первый офис в Ялте, также у банка есть крупные филиалы в Севастополе и Керчи.