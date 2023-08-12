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На юге завершился автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России" - РИА Новости, 12.08.2023
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Туризм
 
02:16 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/avtoprobeg-1889623886.html
На юге завершился автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России"
На юге завершился автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России" - РИА Новости, 12.08.2023
На юге завершился автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России"
На юге страны состоялся автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России" в поддержку внутреннего туризма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T02:16
2023-08-12T02:16
туризм
новости - туризм
ялта
санкт-петербург
воронеж
станислав кузнецов
сбер
mriya resort & spa
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На юге страны состоялся автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России" в поддержку внутреннего туризма, передает корреспондент РИА Новости. Участники – 20 журналистов и тревел-блогеров – стартовали в Санкт-Петербурге в прошлую субботу, проехали через Москву, Воронеж, Липецк и закончили путешествие 10 августа в Ялте, в отеле Mriya Resort &amp; SPA, преодолев 3600 километров.Идея организовать такой маршрут принадлежит Центрально-Черноземному банку Сбербанка. По словам председателя компании Наталии Цайтлер, участники автопробега на своем примере покажут россиянам, как добраться до моря необычным путем. Соответствующая карта-навигатор с подсказками, что посмотреть по дороге, скоро появится на сервисе 2GIS. Автомобили предоставил маркетплейс Fresh.Тур посвящен русским князьям Ольденбургским, родственникам Романовых, знаменитым благотворителям и общественным деятелям России. В частности, Петр Ольденбургский основал в Санкт-Петербурге женские гимназии и детские приюты. В Гатчине находится его дворец (бывший дом Бецкого) в стиле модерн, в селе Рамонь под Воронежем – кирпичный неоготический замок династии XIX века, а в Ялте сейчас проходит выставка черно-белых фотографий этих усадеб."Сбер", в своем роде, – продолжатель дела Ольденбургских. Компания инвестирует в создание новых туристических достопримечательностей в городах России. Так, год назад банк построил в Дербенте фонтан со светящимися струями, а в ближайшем будущем собирается создать к 300-летию Екатеринбурга нечто подобное на реке Исеть."Туризм – важная отрасль российской экономики, которая подтягивает за собой развитие инфраструктуры: транспортной системы, дорог, гостиниц. Этот автопробег первый для "Сбера", и мы не планируем останавливаться. В следующий раз думаем организовать маршрут по Горному Алтаю", – отметил заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.В мае 2023 года "Сбер" открыл первый офис в Ялте, также у банка есть крупные филиалы в Севастополе и Керчи.
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новости - туризм, ялта, санкт-петербург, воронеж, станислав кузнецов, сбер, mriya resort & spa, сбербанк россии, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Ялта, Санкт-Петербург, Воронеж, Станислав Кузнецов, Сбер, Mriya Resort & Spa, Сбербанк России, куда поехать, отдых в России
На юге завершился автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России"

На юге страны состоялся автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России"

© Фото : Дмитрий ПотаповКурорт Mriya Resort в Крыму
Курорт Mriya Resort в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : Дмитрий Потапов
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На юге страны состоялся автопробег "Ольденбургские. Путешествуй по России" в поддержку внутреннего туризма, передает корреспондент РИА Новости.
Участники – 20 журналистов и тревел-блогеров – стартовали в Санкт-Петербурге в прошлую субботу, проехали через Москву, Воронеж, Липецк и закончили путешествие 10 августа в Ялте, в отеле Mriya Resort & SPA, преодолев 3600 километров.
Идея организовать такой маршрут принадлежит Центрально-Черноземному банку Сбербанка. По словам председателя компании Наталии Цайтлер, участники автопробега на своем примере покажут россиянам, как добраться до моря необычным путем. Соответствующая карта-навигатор с подсказками, что посмотреть по дороге, скоро появится на сервисе 2GIS. Автомобили предоставил маркетплейс Fresh.
Тур посвящен русским князьям Ольденбургским, родственникам Романовых, знаменитым благотворителям и общественным деятелям России. В частности, Петр Ольденбургский основал в Санкт-Петербурге женские гимназии и детские приюты. В Гатчине находится его дворец (бывший дом Бецкого) в стиле модерн, в селе Рамонь под Воронежем – кирпичный неоготический замок династии XIX века, а в Ялте сейчас проходит выставка черно-белых фотографий этих усадеб.
"Сбер", в своем роде, – продолжатель дела Ольденбургских. Компания инвестирует в создание новых туристических достопримечательностей в городах России. Так, год назад банк построил в Дербенте фонтан со светящимися струями, а в ближайшем будущем собирается создать к 300-летию Екатеринбурга нечто подобное на реке Исеть.
"Туризм – важная отрасль российской экономики, которая подтягивает за собой развитие инфраструктуры: транспортной системы, дорог, гостиниц. Этот автопробег первый для "Сбера", и мы не планируем останавливаться. В следующий раз думаем организовать маршрут по Горному Алтаю", – отметил заместитель председателя правления "Сбера" Станислав Кузнецов.
В мае 2023 года "Сбер" открыл первый офис в Ялте, также у банка есть крупные филиалы в Севастополе и Керчи.
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