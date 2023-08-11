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Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
17:47 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/turtsiya-1889595235.html
Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года
Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года - РИА Новости, 11.08.2023
Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года
Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, следует... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:47
2023-08-11T17:47
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости. Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно повышалась и дошла в январе 2023 года до 52,1 тысячи рублей. От месяца к месяцу поездки дорожали, резкое повышение зафиксировано в мае, когда туры с 69 тысяч рублей подскочили до 76,2 тысячи. В июне этого года стоимость уже выросла до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи – до 83,4 тысячи рублей. Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран. В их числе Белоруссия – рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) – до 54,5 тысячи, и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) – до 63,3 тысячи рублей.
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новости - туризм, туристы, туризм, турция, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Турция, Отдых на море, куда можно лететь
Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года

Стоимость туров из России в Турцию достигла исторического максимума с 2001 года

© iStock.com / Mehmet Hilmi BarcinАлания, Турция
Алания, Турция - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© iStock.com / Mehmet Hilmi Barcin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Стоимость поездок на отдых в Турцию из России в июле поднялась до исторического максимума с начала 2001 года и составила в среднем 83,4 тысячи рублей, следует из анализа данных Росстата, проведенного РИА Новости.
Стоимость туров в Турцию с 2001 года (в среднем 11 тысяч рублей) постепенно повышалась и дошла в январе 2023 года до 52,1 тысячи рублей. От месяца к месяцу поездки дорожали, резкое повышение зафиксировано в мае, когда туры с 69 тысяч рублей подскочили до 76,2 тысячи. В июне этого года стоимость уже выросла до 81,1 тысячи, а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тысячи – до 83,4 тысячи рублей.
Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран. В их числе Белоруссия – рост до 29,3 тысячи рублей, страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия) – до 54,5 тысячи, и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) – до 63,3 тысячи рублей.
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