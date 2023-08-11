Рейтинг@Mail.ru
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 11.08.2023 (обновлено: 09:34 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/torgovlya-1889421083.html
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС - РИА Новости, 11.08.2023
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС
Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:50
2023-08-11T09:34
экономика
латинская америка
россия
африка
дмитрий биричевский
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", - сказал он в интервью агентству. "Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", - пояснил дипломат. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html
латинская америка
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, латинская америка, россия, африка, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Латинская Америка, Россия, Африка, Дмитрий Биричевский, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС

МИД: Латинская Америка и Африка хотят преференциального режима торговли с ЕАЭС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", - сказал он в интервью агентству.
"Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", - пояснил дипломат.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
Конференция по цифровому взаимодействию между Китаем и Россией в Харбине - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией
30 июля, 13:29
 
ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияАфрикаДмитрий БиричевскийЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала