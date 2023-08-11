https://ria.ru/20230811/torgovlya-1889421083.html
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС - РИА Новости, 11.08.2023
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС
Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:50
2023-08-11T08:50
2023-08-11T09:34
экономика
латинская америка
россия
африка
дмитрий биричевский
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", - сказал он в интервью агентству. "Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", - пояснил дипломат. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html
латинская америка
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, латинская америка, россия, африка, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Латинская Америка, Россия, Африка, Дмитрий Биричевский, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС
МИД: Латинская Америка и Африка хотят преференциального режима торговли с ЕАЭС