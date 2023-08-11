https://ria.ru/20230811/torgovlya-1889421083.html

МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС

МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС - РИА Новости, 11.08.2023

МИД: страны Латинской Америки и Африки хотят преференций в торговле в ЕАЭС

Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:50

2023-08-11T08:50

2023-08-11T09:34

экономика

латинская америка

россия

африка

дмитрий биричевский

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", - сказал он в интервью агентству. "Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", - пояснил дипломат. ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html

латинская америка

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, латинская америка, россия, африка, дмитрий биричевский, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)