https://ria.ru/20230811/tekhnologii-1889590801.html

Кравцов рассказал о подготовке к чемпионату высоких технологий

Кравцов рассказал о подготовке к чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 11.08.2023

Кравцов рассказал о подготовке к чемпионату высоких технологий

Подготовка к чемпионату высоких технологий идёт по графику, завершаются региональные этапы, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам сегодня... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:45

2023-08-11T16:45

2023-08-11T16:51

наука

новгородская область

россия

великий новгород

андрей никитин (политик)

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 авг - РИА Новости. Подготовка к чемпионату высоких технологий идёт по графику, завершаются региональные этапы, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам сегодня во время рабочей поездки в Новгородскую область. На участие в финале Национального чемпионата высоких технологий, который пройдёт в Великом Новгороде с 18 по 22 сентября, заявились 26 регионов, это более 150 конкурсантов в возрасте 14-16 лет. "Уникальная площадка при поддержке президента олицетворяет будущее. Очень гармонично, что этот чемпионат проходит именно на этой площадке. Завершаются региональные этапы, мы идём здесь в срок, по графику. Сегодня с Андреем Сергеевичем (губернатором Новгородской области - ред.) обсудили, можно сказать, последние штрихи подготовки к чемпионату. Высокий уровень готовности. Надеемся, что, как всегда, всё пройдёт в Новгородской области чётко и на высоком уровне", - отметил Кравцов. Чемпионат пройдёт на базе инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай". Ожидается, что в финал выйдут 80 команд. Соревнования по профессиям будущего являются частью всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". Большинство компетенций индивидуальные. "Самое главное значение - во-первых, дети из других регионов познакомятся с Новгородом, с новгородской историей. Наши новгородские дети увидят себя в профессиях будущего. Это федеральный финал, федеральный чемпионат. Новгород - это первая столица России. Давно, правда, это было, но тем не менее иногда надо об этом вспоминать. Первая школа открывалась здесь Ярослава Мудрого, поэтому логично, что проект "Устремленные в будущее" реализуется на Новгородской земле", - рассказал Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. Финалисты будут состязаться в восьми компетенциях: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Геопространственная цифровая инженерия", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление проектами в области экологии, общества, государства", "Биопротезирование".

https://ria.ru/20230609/tekhnologii-1877258002.html

https://ria.ru/20230802/podderzhka-1887841551.html

https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888710193.html

новгородская область

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великий новгород

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новгородская область, россия, великий новгород, андрей никитин (политик), сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование