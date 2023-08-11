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Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться - РИА Новости, 11.08.2023
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05:30 11.08.2023 (обновлено: 06:37 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/soyuz-1889410919.html
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться - РИА Новости, 11.08.2023
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:30
2023-08-11T06:37
россия
узбекистан
казахстан
дмитрий биричевский
газпром
в мире
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", - сказал он. Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия - Центр" после проведения технических исследований. По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
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россия, узбекистан, казахстан, дмитрий биричевский, газпром, в мире
Россия, Узбекистан, Казахстан, Дмитрий Биричевский, Газпром, В мире
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться

МИД: Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«
"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", - сказал он.
Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия - Центр" после проведения технических исследований.
По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.
Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
Город Астана - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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РоссияУзбекистанКазахстанДмитрий БиричевскийГазпромВ мире
 
 
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