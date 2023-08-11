https://ria.ru/20230811/soyuz-1889410919.html

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться - РИА Новости, 11.08.2023

Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться

Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:30

2023-08-11T05:30

2023-08-11T06:37

россия

узбекистан

казахстан

дмитрий биричевский

газпром

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", - сказал он. Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия - Центр" после проведения технических исследований. По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.

https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html

россия

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, казахстан, дмитрий биричевский, газпром, в мире