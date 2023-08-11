https://ria.ru/20230811/soyuz-1889410919.html
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться - РИА Новости, 11.08.2023
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:30
2023-08-11T05:30
2023-08-11T06:37
россия
узбекистан
казахстан
дмитрий биричевский
газпром
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", - сказал он. Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия - Центр" после проведения технических исследований. По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений. Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия - Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.
https://ria.ru/20230811/davlenie-1889407922.html
россия
узбекистан
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0aca239193909fb5831a1f5d6f063ab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, казахстан, дмитрий биричевский, газпром, в мире
Россия, Узбекистан, Казахстан, Дмитрий Биричевский, Газпром, В мире
Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расшириться
МИД: Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен