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Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
05:48 11.08.2023 (обновлено: 06:22 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/puteshestviya-1889342736.html
Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники
Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники - РИА Новости, 11.08.2023
Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники
Эксперты рассказали, жители каких регионов путешествуют чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:48
2023-08-11T06:22
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
мтс
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, жители каких регионов путешествуют чаще всего, сообщает МТС Travel.Специалисты компании проанализировали с помощью Big Data поездки россиян по стране в период с января по июль 2023 года. Исследователи изучили турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой. Оказалось, что число путешественников за год выросло на девять процентов. Средняя продолжительность поездки составляет три дня.Наиболее активными путешественниками традиционно остаются жители Москвы и Московской области – они совершили пятую часть (21 процент) всех визитов.На втором месте – петербуржцы и жители Ленинградской области, на третьем – Краснодарского края. Вместе тройка лидеров обеспечила треть от общего турпотока.При этом интерес к поездкам активно рос и в других регионах. Так, на 29 процентов чаще стали путешествовать жители Калининградской области, на 27 процентов – Сахалина, примерно на 20 процентов – Якутии, Камчатки и Алтая.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), мтс
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), МТС
Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники

Эксперты рассказали, что самые активные путешественники по России живут в Москве

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, жители каких регионов путешествуют чаще всего, сообщает МТС Travel.
Специалисты компании проанализировали с помощью Big Data поездки россиян по стране в период с января по июль 2023 года. Исследователи изучили турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой. Оказалось, что число путешественников за год выросло на девять процентов. Средняя продолжительность поездки составляет три дня.
Наиболее активными путешественниками традиционно остаются жители Москвы и Московской области – они совершили пятую часть (21 процент) всех визитов.
На втором месте – петербуржцы и жители Ленинградской области, на третьем – Краснодарского края. Вместе тройка лидеров обеспечила треть от общего турпотока.
При этом интерес к поездкам активно рос и в других регионах. Так, на 29 процентов чаще стали путешествовать жители Калининградской области, на 27 процентов – Сахалина, примерно на 20 процентов – Якутии, Камчатки и Алтая.
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