https://ria.ru/20230811/puteshestviya-1889342736.html

Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники

Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники - РИА Новости, 11.08.2023

Эксперты назвали регионы, где живут самые активные путешественники

Эксперты рассказали, жители каких регионов путешествуют чаще всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:48

2023-08-11T05:48

2023-08-11T06:22

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Эксперты рассказали, жители каких регионов путешествуют чаще всего, сообщает МТС Travel.Специалисты компании проанализировали с помощью Big Data поездки россиян по стране в период с января по июль 2023 года. Исследователи изучили турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой. Оказалось, что число путешественников за год выросло на девять процентов. Средняя продолжительность поездки составляет три дня.Наиболее активными путешественниками традиционно остаются жители Москвы и Московской области – они совершили пятую часть (21 процент) всех визитов.На втором месте – петербуржцы и жители Ленинградской области, на третьем – Краснодарского края. Вместе тройка лидеров обеспечила треть от общего турпотока.При этом интерес к поездкам активно рос и в других регионах. Так, на 29 процентов чаще стали путешествовать жители Калининградской области, на 27 процентов – Сахалина, примерно на 20 процентов – Якутии, Камчатки и Алтая.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html

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москва

московская область (подмосковье)

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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