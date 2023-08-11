https://ria.ru/20230811/molitva-1889634819.html

В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России

В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России - РИА Новости, 11.08.2023

В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России

Сотни жителей столицы Нигера собрались на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:38

2023-08-11T20:38

2023-08-11T20:38

религия

переворот в нигере — 2023

нигер

африка

в мире

мохамед базум

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НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Сотни жителей столицы Нигера собрались на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи в центре города, передает корреспондент РИА Новости. В четверг исламские ассоциации Нигера призвали всех верующих мусульман прийти на вечернюю молитву в мечеть Каддафи и в другие мечети города Ниамей, но и по всей стране, чтобы присоединиться к общей молитве во имя мира в Нигере. Многие верующие пришли на молитву с российскими флагами. Мероприятия прошли мирно, в том числе у главной городской мечети практически не было стражей порядка и военных. В городе продолжает царить мирная атмосфера. Ранее научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев рассказал РИА Новости, что популярность президента России Владимира Путина и некоторых частных военных структур в Африке достаточно большая, а российские флаги, с которыми демонстранты выходят на митинги в Нигере, отображают не реальное присутствие РФ в республике, а "позыв собственного населения", которое связывает с флагом "какие-то свои надежды". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. При этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил СМИ, что вмешательство войск стран в составе ЭКОВАС в ситуацию в Нигере вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.

https://ria.ru/20230811/niger-1889603642.html

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переворот в нигере — 2023, нигер, африка, в мире, мохамед базум