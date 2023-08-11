https://ria.ru/20230811/molitva-1889634819.html
В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России
В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России - РИА Новости, 11.08.2023
В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России
Сотни жителей столицы Нигера собрались на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:38
2023-08-11T20:38
2023-08-11T20:38
религия
переворот в нигере — 2023
нигер
африка
в мире
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Сотни жителей столицы Нигера собрались на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи в центре города, передает корреспондент РИА Новости. В четверг исламские ассоциации Нигера призвали всех верующих мусульман прийти на вечернюю молитву в мечеть Каддафи и в другие мечети города Ниамей, но и по всей стране, чтобы присоединиться к общей молитве во имя мира в Нигере. Многие верующие пришли на молитву с российскими флагами. Мероприятия прошли мирно, в том числе у главной городской мечети практически не было стражей порядка и военных. В городе продолжает царить мирная атмосфера. Ранее научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев рассказал РИА Новости, что популярность президента России Владимира Путина и некоторых частных военных структур в Африке достаточно большая, а российские флаги, с которыми демонстранты выходят на митинги в Нигере, отображают не реальное присутствие РФ в республике, а "позыв собственного населения", которое связывает с флагом "какие-то свои надежды". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. При этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил СМИ, что вмешательство войск стран в составе ЭКОВАС в ситуацию в Нигере вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.
https://ria.ru/20230811/niger-1889603642.html
нигер
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переворот в нигере — 2023, нигер, африка, в мире, мохамед базум
Религия, Переворот в Нигере — 2023, Нигер, Африка, В мире, Мохамед Базум
В столице Нигера мусульмане пришли на молитву во имя мира с флагами России
В Ниамее сотни мусульман пришли на молитву во имя мира с российскими флагами
НИАМЕЙ, 11 авг - РИА Новости. Сотни жителей столицы Нигера собрались на пятничную молитву и проповедь во имя мира в мечети имени Каддафи в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг исламские ассоциации Нигера призвали всех верующих мусульман прийти на вечернюю молитву в мечеть Каддафи и в другие мечети города Ниамей, но и по всей стране, чтобы присоединиться к общей молитве во имя мира в Нигере.
Многие верующие пришли на молитву с российскими флагами.
Мероприятия прошли мирно, в том числе у главной городской мечети практически не было стражей порядка и военных. В городе продолжает царить мирная атмосфера.
Ранее научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований МГИМО Иван Лошкарев рассказал РИА Новости, что популярность президента России Владимира Путина
и некоторых частных военных структур в Африке
достаточно большая, а российские флаги, с которыми демонстранты выходят на митинги в Нигере, отображают не реальное присутствие РФ в республике, а "позыв собственного населения", которое связывает с флагом "какие-то свои надежды".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
При этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил СМИ, что вмешательство войск стран в составе ЭКОВАС в ситуацию в Нигере вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.
МИД России: военное урегулирование в Нигере приведет к противостоянию