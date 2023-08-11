Биография Луиса Лакалье Поу
Президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу (Luis Alberto Lacalle Pou) родился 11 августа 1973 года в Монтевидео (Уругвай).
Его отец, Луис Альберто Лакалье де Эррера, был президентом Уругвая в 1990-1995 годах, мать, Джулия Поу, была сенатором (2000-2005).
В 1991 году Луис Лакалье Поу окончил частную школу Colegio British School.
В 1998 году окончил юридический факультет частного Католического университета Уругвая (Universidad Católica del Uruguay, U.C.U.D.A.L.). Доктор юридических наук.
В студенческие годы вступил в Национальную партию. В 2000-2005 и 2005-2010 годах Луис Лакалье Поу был депутатом Палаты представителей Уругвая от Национальной партии.
В 2010 году он был переизбран на новый пятилетний срок. С марта 2011 года по март 2012 года являлся председателем Палаты представителей.
В 2014 году Луис Лакалье Поу баллотировался на пост президента Уругвая и прошел во второй тур, но проиграл выборы Табаре Васкесу.
В 2015-2019 годах он был сенатором в парламенте Уругвая.
30 июня 2019 года Лакалье Поу был избран кандидатом от Национальной партии для участия в национальных выборах того же года.
27 октября 2019 года в первом туре выборов президента Уругвая Луис Лакалье Поу набрал около 30% голосов избирателей и вместе с Даниэлем Мартинесом, набравшим чуть более 40% голосов, прошел во второй тур.
24 ноября 2019 года состоялся второй тур президентских выборов. Лакалье Поу победил с небольшим преимуществом в 28 666 голосов. Он набрал 48,71% голосов избирателей, а его оппонент Даниэль Мартинес – 47,51%.
1 марта 2020 года Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая.
В марте 2020 года правительство Лакалье Поу объявило о выходе из Союза южноамериканских наций (UNASUR) и возвращении в Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR).
Лакалье Поу женат, у него трое детей.
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