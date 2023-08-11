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Биография Луиса Лакалье Поу

Биография Луиса Лакалье Поу - РИА Новости, 11.08.2023

Биография Луиса Лакалье Поу

Президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу (Luis Alberto Lacalle Pou) родился 11 августа 1973 года в Монтевидео (Уругвай). РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T00:29

2023-08-11T00:29

2023-08-11T00:29

справки

уругвай

монтевидео (город)

луис лакалье поу

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Президент Уругвая Луис Альберто Лакалье Поу (Luis Alberto Lacalle Pou) родился 11 августа 1973 года в Монтевидео (Уругвай). Его отец, Луис Альберто Лакалье де Эррера, был президентом Уругвая в 1990-1995 годах, мать, Джулия Поу, была сенатором (2000-2005). В 1991 году Луис Лакалье Поу окончил частную школу Colegio British School.В 1998 году окончил юридический факультет частного Католического университета Уругвая (Universidad Católica del Uruguay, U.C.U.D.A.L.). Доктор юридических наук.В студенческие годы вступил в Национальную партию. В 2000-2005 и 2005-2010 годах Луис Лакалье Поу был депутатом Палаты представителей Уругвая от Национальной партии. В 2010 году он был переизбран на новый пятилетний срок. С марта 2011 года по март 2012 года являлся председателем Палаты представителей.В 2014 году Луис Лакалье Поу баллотировался на пост президента Уругвая и прошел во второй тур, но проиграл выборы Табаре Васкесу. В 2015-2019 годах он был сенатором в парламенте Уругвая. 30 июня 2019 года Лакалье Поу был избран кандидатом от Национальной партии для участия в национальных выборах того же года.27 октября 2019 года в первом туре выборов президента Уругвая Луис Лакалье Поу набрал около 30% голосов избирателей и вместе с Даниэлем Мартинесом, набравшим чуть более 40% голосов, прошел во второй тур. 24 ноября 2019 года состоялся второй тур президентских выборов. Лакалье Поу победил с небольшим преимуществом в 28 666 голосов. Он набрал 48,71% голосов избирателей, а его оппонент Даниэль Мартинес – 47,51%. 1 марта 2020 года Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая. В марте 2020 года правительство Лакалье Поу объявило о выходе из Союза южноамериканских наций (UNASUR) и возвращении в Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR). Лакалье Поу женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, уругвай, монтевидео (город), луис лакалье поу