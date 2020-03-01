Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая

МЕХИКО, 1 мар - РИА Новости. Спикер сената Спикер сената Уругвая Хосе Мухика принял присягу нового президента страны Луиса Лакалье Поу и объявил о его вступлении в должность.

"Последние 35 лет конституция действовала в полной мере. Мы наследники долгой истории и ответственны за её продолжение", - заявил Лакалье, выступая перед национальной ассамблеей после вступления в должность.

В 2019 году 46-летний консерватор Лакалье во второй раз участвовал в выборах президента Уругвая. В июне 2014 года он стал единым кандидатом от правых сил, но уступил по результатам голосования социалисту Табаре Васкесу.

В выступлении перед депутатами президент также отметил необходимость немедленных действий для обеспечения безопасности граждан и пообещал бороться с наркотрафиком и преступностью для восстановления контроля над всей территорией страны.