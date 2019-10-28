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РИА Новости

Граждане Уругвая выберут президента во втором туре

06:47 28.10.2019
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© AP Photo / Matilde CampodonicoЛюди на избирательном участке во время выборов в Монтевидео, Уругвай
Люди на избирательном участке во время выборов в Монтевидео, Уругвай
© AP Photo / Matilde Campodonico
Люди на избирательном участке во время выборов в Монтевидео, Уругвай. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Граждане Уругвая выберут президента во втором туре, ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов, свидетельствуют данные избиркома.
Выборы в этой латиноамериканской стране являются обязательными для избирателей, за неучастие без уважительной причины налагается штраф. В первом туре побеждает тот кандидат, который набирает больше 50% голосов избирателей. Если этого не произойдет, то второй тур должен состояться 24 ноября.
Кандидат Даниэль Мартинес, который представляет левое движение "Широкий фронт" (Frente Amplio), набирает чуть более 40% голосов. Его ближайший соперник Луис Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии – около 30%.
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