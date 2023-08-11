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В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных - РИА Новости, 11.08.2023
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Религия
 
13:57 11.08.2023 (обновлено: 15:27 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/lavra-1889546771.html
В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных
В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных - РИА Новости, 11.08.2023
В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных
Гостиницы на территории Киево-Печерской лавры больше не будут принимать паломников, там разместят военных ВСУ, заявил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:57
2023-08-11T15:27
религия
в мире
украина
вооруженные силы украины
киев
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
московский патриархат
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Гостиницы на территории Киево-Печерской лавры больше не будут принимать паломников, там разместят военных ВСУ, заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко в интервью украинским каналам."Деятельность отелей будет полностью остановлена. Должны люди, которые проходят духовную реабилитацию в лавре — военнослужащие, раненые, капелланы, — здесь размещаться", — сказал он.Сообщается, что комиссия Министерства культуры Украины продолжает опечатывать корпуса монастыря на территории лавры, ее сопровождает полиция. Накануне суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом. Как указали источники РИА Новости, после этого монахов от канонической Украинской православной церкви могут выселить.Как отметил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такой шаг направлен не только на изгнание монахов из родных для них стен, но и преследует цель уничтожения УПЦ.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря к заповеднику о признании разрыва договора аренды помещений недействительным. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, когда Минкультуры Украины разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, они могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
https://ria.ru/20230811/lavra-1889516871.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, московский патриархат, украинская православная церковь, владимир легойда, александр ткаченко (протоиерей), россия
Религия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Владимир Легойда, Александр Ткаченко (протоиерей), Россия
В гостиницах Киево-Печерской лавры хотят разместить украинских военных

В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников разместят военных ВСУ

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Гостиницы на территории Киево-Печерской лавры больше не будут принимать паломников, там разместят военных ВСУ, заявил исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко в интервью украинским каналам.
"Деятельность отелей будет полностью остановлена. Должны люди, которые проходят духовную реабилитацию в лавре — военнослужащие, раненые, капелланы, — здесь размещаться", — сказал он.
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Киевская лавра после изгнания монахов потеряет свой смысл, заявили в РПЦ
Вчера, 12:14
Сообщается, что комиссия Министерства культуры Украины продолжает опечатывать корпуса монастыря на территории лавры, ее сопровождает полиция.
Накануне суд в Киеве удовлетворил иск государственного заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий для пользования имуществом. Как указали источники РИА Новости, после этого монахов от канонической Украинской православной церкви могут выселить.
Как отметил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такой шаг направлен не только на изгнание монахов из родных для них стен, но и преследует цель уничтожения УПЦ.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря к заповеднику о признании разрыва договора аренды помещений недействительным.
На территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В заповеднике "Киево-Печерская лавра" допустили разгон верующих из шланга
10 августа, 21:19
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, когда Минкультуры Украины разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, они могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.
Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.
Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. 11 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Провокаторы поглумились над выселением монахов из лавры в Киеве
10 августа, 21:07
 
РелигияВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраМосковский ПатриархатУкраинская православная церковьВладимир ЛегойдаАлександр Ткаченко (протоиерей)Россия
 
 
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