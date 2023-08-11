https://ria.ru/20230811/lavra-1889530231.html

Нижнюю лавру закроют, пока Минкульт Украины не вернет корпуса государству

Нижнюю лавру закроют, пока Минкульт Украины не вернет корпуса государству - РИА Новости, 11.08.2023

Нижнюю лавру закроют, пока Минкульт Украины не вернет корпуса государству

Доступ на территорию Нижней лавры будет закрыт пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса, заявил в комментарии изданию... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:57

2023-08-11T12:57

2023-08-11T13:01

религия

украина

киев

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

киево-печерская лавра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883434388_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_cdad3cafe0fbb07c20317bae7043617e.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Доступ на территорию Нижней лавры будет закрыт пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса, заявил в комментарии изданию "Страна.ua" и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. Ранее в государственном национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" сообщили, что доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей будет прекращен с утра 11 августа. "Мы вернули и приняли в пользование 10 объектов заповедника, но чтобы продолжить эту работу мы вынуждены были закрыть доступ в Нижнюю лавру… Монахи свободно находятся в монастыре, молятся, присматривают за святынями, но доступ посторонних лиц будет полностью ограничен до принятия тех объектов, которые не используются монахами", - сказал Остапенко в комментарии украинскому изданию "Страна.ua".По его словам, речь идет о гостиничных, производственных и торговых объектах на территории лавры. Он также уточнил, что монахи могут оставаться на территории Лавры, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных. "Все знают, что на территории монастыря находится 79 корпусов, но реальных сооружений, в которых можно жить или проводить хозяйственную деятельность, всего 40. На данный момент в пользовании заповедника находится только 10 помещений", - отметил Остапенко. Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить, сообщили РИА Новости источники, знакомые с решением суда. В своем телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". Ранее в ходе процесса он уточнял, что для многих насельников обители она является единственным и постоянным местом жительства. В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.

https://ria.ru/20230811/lavra-1889516871.html

https://ria.ru/20230810/lavra-1889392551.html

https://ria.ru/20230810/lavra-1889385079.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра