https://ria.ru/20230811/kndr-1889544920.html

Эксперт назвал причину решения Ким Чен Ына о перестановках в армии

Эксперт назвал причину решения Ким Чен Ына о перестановках в армии - РИА Новости, 11.08.2023

Эксперт назвал причину решения Ким Чен Ына о перестановках в армии

В недавних перестановках среди высшего командного состава армии КНДР нет политической подоплеки, но они могут связаны с визитом в Пхеньян министра обороны РФ... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:49

2023-08-11T13:49

2023-08-11T13:49

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

ким чен ын

корейская народная армия

пхеньян

российская академия наук

мгимо

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В недавних перестановках среди высшего командного состава армии КНДР нет политической подоплеки, но они могут связаны с визитом в Пхеньян министра обороны РФ Сергея Шойгу, после переговоров с которым лидер КНДР Ким Чен Ын мог решить, что вооруженным силам страны нужны кардинальные перемены, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на должность главы Генштаба Корейской Народной Армии был назначен вице-маршал Ли Ен Гиль. Он сменил на этом посту генерала армии Пак Су Ира. На днях, как также сообщало ЦТАК, лидер КНДР на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился улучшить готовность армии к войне с учетом ситуации на Корейском полуострове. "Недавно состоялся визит в КНДР главы Минобороны России Сергея Шойгу, который наверняка рассказывал о ситуации на Украине, действиях российских войск, за которыми Пхеньян и так внимательно следит. Ким Чен Ын, вероятно, пришел к выводу, что нужны более радикальные меры по улучшению состояния вооруженных сил, из-за чего и решился на перестановки", - сказал Жебин. Эксперт подчеркнул, что не видит здесь политического подтекста. Просто на данном этапе, уточнил он, перед вооруженными силами стоят новые задачи - повышение боевой подготовки, организационные изменения, и лидер КНДР счел подходящим для них нового человека. "Так что одна из основных причин - это использование опыта специальной военной операции. И принятые меры наверняка включают в себя учет информации, полученной от Шойгу", - заключил Жебин. Кроме того, как заявил РИА Новости завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, риторика Ким Чен Ына традиционна для него. "Ким Чен Ын повышает ставки: есть элемент сигнала во внешний мир, прежде всего в сторону США к тому, чтобы обратить внимание на Северную Корею, корейский полуостров и ядерную программу КНДР и заставить Вашингтон вернуться к переговорам о признании статуса КНДР как ядерной державы. Пхеньян использует эту стратегию давно, и увеличение градуса в риторике сопровождается ракетными испытаниями. Это всегда работало на внешнюю аудиторию", - сказал Стрельцов. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах визита в КНДР, о таких важных поездках президенту докладывают незамедлительно, заявил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230810/kndr-1889186281.html

https://ria.ru/20230802/kndr-1887713788.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), ким чен ын, корейская народная армия, пхеньян, российская академия наук, мгимо, сергей шойгу, россия