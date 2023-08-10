https://ria.ru/20230810/radioterapiya-1889241023.html
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться? - РИА Новости, 10.08.2023
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из авторов нового метода усиления эффективности радиотерапии рассказать о том, какие повреждения радиация наносит ДНК, как именно клетки их "чинят", и как препарат АраЦ мешает опухоли это делать.
2023-08-10T12:00
2023-08-10T12:00
2023-08-10T12:45
мы все умрём. но это не точно
подкаст
дубна
объединенный институт ядерных исследований
генетика
днк
биология
медицина
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Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из авторов нового метода усиления эффективности радиотерапии рассказать о том, какие повреждения ДНК наносит радиация, как именно клетки их "чинят", и как препарат АраЦ мешает опухоли это делать.
audio/mpeg
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из авторов нового метода усиления эффективности радиотерапии рассказать о том, какие повреждения ДНК наносит радиация, как именно клетки их "чинят", и как препарат АраЦ мешает опухоли это делать.
audio/mpeg
Какое излучение "бомбит ДНК словно ядрами из пушки", а какой "похоже на очередь из автомата". Что такое флеш-терапия, и почему это не панацея. Как связаны мощность и доза излучения, и почему использование арабинозидцитозина вместе с метиленовым синим — это круто, рассказал радиобиолог, начальник группы лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Владимир Чаусов.О том, как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка, вы можете узнать в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики".Как происходит секвенирование, что такое полимераза, и как это помогает "читать ДНК" — об этом мы рассказывали в эпизоде "Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы".О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, дубна, объединенный институт ядерных исследований, генетика, днк, биология, медицина, онкология, радиация, исследования, исследование, наука, наука и инновации, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, генетика, ДНК, биология, Медицина, Онкология, радиация, Исследования, Исследование, Наука, Наука и инновации
Как "бомбить" ДНК раковой клетки радиацией и не дать ей восстановиться?
Лучевая терапия активно используется для борьбы с раком, но некоторые клетки опухоли устойчивы к радиации — как решить эту проблему? Мы пригласили одного из авторов нового метода усиления эффективности радиотерапии рассказать о том, какие повреждения радиация наносит ДНК, как именно клетки их "чинят", и как препарат АраЦ мешает опухоли это делать.