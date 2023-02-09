https://ria.ru/20230209/sekvenirovanie-1850781908.html

Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы

Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы - РИА Новости, 09.02.2023

Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы

Группа ученых из ОИЯИ открыла новый вид бактерии, который к тому же оказался экстремофилом — организмом, способным выживать в экстремальных условиях. Мы попросили авторов исследования рассказать об удивительных особенностях найденного микроорганизма, а также о том, что такое секвенирование, полимераза, и как это помогает "читать ДНК".

2023-02-09T12:00

2023-02-09T12:00

2023-02-09T13:17

мы все умрём. но это не точно

подкаст

дубна

объединенный институт ядерных исследований

наука

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наука в университете

биология

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Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы Группа ученых из ОИЯИ открыла новый вид бактерии, который к тому же оказался экстремофилом — организмом, способным выживать в экстремальных условиях. Мы попросили авторов исследования рассказать об удивительных особенностях найденного микроорганизма, а также о том, что такое секвенирование, полимераза, и как это помогает "читать ДНК". audio/mpeg

Выживают там, где остальные гибнут: кто такие экстремофилы Группа ученых из ОИЯИ открыла новый вид бактерии, который к тому же оказался экстремофилом — организмом, способным выживать в экстремальных условиях. Мы попросили авторов исследования рассказать об удивительных особенностях найденного микроорганизма, а также о том, что такое секвенирование, полимераза, и как это помогает "читать ДНК". audio/mpeg

Что удалось найти в шахтах Баксанской нейтринной обсерватории, и благодаря каким генетическим механизмам бактерия может сопротивляться тяжелым металлам и питаться метанолом? Об этом рассказали сотрудники Сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований: биоинформатик Кирилл Тарасов, молекулярный генетик Алена Яхненко и биофизик Михаил Зарубин.О том, какие гены позволяют тихоходке пережить колоссальную дозу радиации и как работает клеточная машинерия, мы рассказывали в эпизоде "Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Алена Яхненко, Кирилл Тарасов и Михаил ЗарубинЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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