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Ленобласть улучшила показатели индекса "Административного давления"

Ленобласть улучшила показатели индекса "Административного давления" - РИА Новости, 10.08.2023

Ленобласть улучшила показатели индекса "Административного давления"

Ленинградская область году поднялась на 27 пунктов в индексе "Административного давления – 2023", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:26

2023-08-10T10:26

2023-08-10T10:26

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Ленинградская область году поднялась на 27 пунктов в индексе "Административного давления – 2023", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации со ссылкой на данные Института экономики роста им. П.А. Столыпина. С помощью показателей индекса оценивается работа контрольно-надзорных органов. Исследование проводится на протяжении пяти лет и является частью ежегодного доклада президенту России. Кроме того, с 2023 года показатели индекса входят в Национальный рейтинг Агентства стратегических инициатив. В индекс включена оценка контрольно–надзорных мероприятий, которые проводятся Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Россельхознадзором, Ростехнадзором, Ространснадзором, МЧС, Росздравнадзором, ФНС России и Рострудом, напомнил собеседник агентства. "За год Ленобласть улучшила показатели в два раза: с 65 мы поднялись на 38 место. С введением моратория на контрольно-надзорные проверки основное влияние в части "давления" оказывает работа федеральных органов: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, МЧС, Ростехнадзора и др. Задача ― переориентировать проверки с контрольных на профилактические, чтобы вместо наказания помогать бизнесу не допустить нарушений", ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные. В свою очередь, бизнес-омбудсмен Ленинградской области Елена Рулева, уточнила, что положительная динамика Индекса связана со снижением общего числа проверок предпринимателей, реформой контрольно-надзорной деятельности, смещением акцента со штрафов на профилактику и предупреждение нарушений со стороны бизнеса.

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, александр дрозденко