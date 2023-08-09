https://ria.ru/20230809/zhizn-1888997011.html

Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России - РИА Новости, 09.08.2023

Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:33

2023-08-09T10:33

2023-08-09T10:33

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше. Отличается примерно на 6 лет", - сказал Мурашко на площадке "Территории смыслов". Он отметил, что у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено. У мужчин поведение более рискованное. При этом разрыв в показателях смертности от 30 до 40-45 лет может быть двукратный между мужчинами и женщинами, уточнил министр.

https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)