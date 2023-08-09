Рейтинг@Mail.ru
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/zhizn-1888997011.html
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России - РИА Новости, 09.08.2023
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:33
2023-08-09T10:33
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше. Отличается примерно на 6 лет", - сказал Мурашко на площадке "Территории смыслов". Он отметил, что у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено. У мужчин поведение более рискованное. При этом разрыв в показателях смертности от 30 до 40-45 лет может быть двукратный между мужчинами и женщинами, уточнил министр.
https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Глава Минздрава Мурашко: женщины в России живут дольше мужчин примерно на шесть лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше. Отличается примерно на 6 лет", - сказал Мурашко на площадке "Территории смыслов".
Он отметил, что у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено. У мужчин поведение более рискованное.
При этом разрыв в показателях смертности от 30 до 40-45 лет может быть двукратный между мужчинами и женщинами, уточнил министр.
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года
29 июня, 11:09
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала