https://ria.ru/20230809/zhizn-1888997011.html
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России - РИА Новости, 09.08.2023
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:33
2023-08-09T10:33
2023-08-09T10:33
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше. Отличается примерно на 6 лет", - сказал Мурашко на площадке "Территории смыслов". Он отметил, что у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено. У мужчин поведение более рискованное. При этом разрыв в показателях смертности от 30 до 40-45 лет может быть двукратный между мужчинами и женщинами, уточнил министр.
https://ria.ru/20230629/zhizn-1881066247.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Глава Минздрава Мурашко: женщины в России живут дольше мужчин примерно на шесть лет
СЕНЕЖ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, примерно на 6 лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше. Отличается примерно на 6 лет", - сказал Мурашко на площадке "Территории смыслов".
Он отметил, что у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено. У мужчин поведение более рискованное.
При этом разрыв в показателях смертности от 30 до 40-45 лет может быть двукратный между мужчинами и женщинами, уточнил министр.
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года