https://ria.ru/20230809/buddologi-1889027436.html

Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов

Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов - РИА Новости, 09.08.2023

Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов

Российских студентов-буддологов планируется направлять на стажировку в Китай, Индию и Гонконг, договоренности с соответствующими учебными заведениями уже... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:06

2023-08-09T12:06

2023-08-09T12:06

религия

россия

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китай

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российских студентов-буддологов планируется направлять на стажировку в Китай, Индию и Гонконг, договоренности с соответствующими учебными заведениями уже достигнуты, рассказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Мы создаем параллельное светское (буддологическое – ред.) образование, которое будет базироваться на стандартах российского образования… В него включается стажировка в одной из буддийских стран или в одном из учебных заведений. Сейчас у нас уже достигнуты предварительные договоренности с китайскими, индийскими и гонконгскими учебными заведениями. Я думаю, что этот список будет расширяться", – сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному буддистскому форуму в Бурятии, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Также, по его словам, самые эффективные за пределами Азии исследования буддизма проходят в России."В России гигантская библиотека, и мы сейчас ведем, наверное, самые эффективные исследования буддизма за пределами Азии", – сказал ученый."Мы предполагаем очень активную работу по взаимодействию сетевых образовательных программ, потому что не всегда по техническим причинам можно посылать людей в другие страны мира. Иногда это связано и со сложностями логистики. А онлайновые порталы образовательные будут запущены в течение ближайшего года. Надеюсь, на буддийском форуме мы уже покажем первые наметки того, как такие образовательные порталы с переводами, с программами, могут действовать", - добавил он.Буддийский форум состоится 17–19 августа в Улан-Удэ, регистрация на него продлится до 14 августа. Организаторами выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и государств, в которых распространен буддизм. Кроме того, как сообщал ранее "Росконгресс", в рамках форума 13 августа обсудят буддийские методы тренировки ума, способствующие сохранению самообладания и концентрации, о них расскажет первый российский геше - доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" им. Д.Д. Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов. В свою очередь первый российский геше – доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов отметил, что форум станет равноправной беседой буддистов разных стран."Мы хотим услышать мнение буддистов из разных стран. У нас очень много интерпретаций (сутр Будды). В разных странах понимают по-разному. Сейчас задача - собраться и поговорить, понять, как за рубежом, например, в Индии, Таиланде, Мьянме, понимают и применяют буддийские методы для помощи людям, как налажен контакт между обществом и религиозными организациями. Может, мы поделимся своим опытом. Это будет равноправная беседа между буддистами разных стран. Такие ожидания (от форума - ред.)", - сказал Дашибалданов.По его словам, этот форум – для знакомства, а дальше участники смогут сотрудничать на базе форума.Целью первого международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888972665.html

https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html

https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html

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