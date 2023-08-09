https://ria.ru/20230809/buddologi-1889027436.html
Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов
Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов - РИА Новости, 09.08.2023
Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов
Российских студентов-буддологов планируется направлять на стажировку в Китай, Индию и Гонконг, договоренности с соответствующими учебными заведениями уже... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:06
2023-08-09T12:06
2023-08-09T12:06
религия
россия
индия
китай
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российских студентов-буддологов планируется направлять на стажировку в Китай, Индию и Гонконг, договоренности с соответствующими учебными заведениями уже достигнуты, рассказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов. "Мы создаем параллельное светское (буддологическое – ред.) образование, которое будет базироваться на стандартах российского образования… В него включается стажировка в одной из буддийских стран или в одном из учебных заведений. Сейчас у нас уже достигнуты предварительные договоренности с китайскими, индийскими и гонконгскими учебными заведениями. Я думаю, что этот список будет расширяться", – сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному буддистскому форуму в Бурятии, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Также, по его словам, самые эффективные за пределами Азии исследования буддизма проходят в России."В России гигантская библиотека, и мы сейчас ведем, наверное, самые эффективные исследования буддизма за пределами Азии", – сказал ученый."Мы предполагаем очень активную работу по взаимодействию сетевых образовательных программ, потому что не всегда по техническим причинам можно посылать людей в другие страны мира. Иногда это связано и со сложностями логистики. А онлайновые порталы образовательные будут запущены в течение ближайшего года. Надеюсь, на буддийском форуме мы уже покажем первые наметки того, как такие образовательные порталы с переводами, с программами, могут действовать", - добавил он.Буддийский форум состоится 17–19 августа в Улан-Удэ, регистрация на него продлится до 14 августа. Организаторами выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и государств, в которых распространен буддизм. Кроме того, как сообщал ранее "Росконгресс", в рамках форума 13 августа обсудят буддийские методы тренировки ума, способствующие сохранению самообладания и концентрации, о них расскажет первый российский геше - доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" им. Д.Д. Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов. В свою очередь первый российский геше – доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов отметил, что форум станет равноправной беседой буддистов разных стран."Мы хотим услышать мнение буддистов из разных стран. У нас очень много интерпретаций (сутр Будды). В разных странах понимают по-разному. Сейчас задача - собраться и поговорить, понять, как за рубежом, например, в Индии, Таиланде, Мьянме, понимают и применяют буддийские методы для помощи людям, как налажен контакт между обществом и религиозными организациями. Может, мы поделимся своим опытом. Это будет равноправная беседа между буддистами разных стран. Такие ожидания (от форума - ред.)", - сказал Дашибалданов.По его словам, этот форум – для знакомства, а дальше участники смогут сотрудничать на базе форума.Целью первого международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.
https://ria.ru/20230809/buryatiya-1888972665.html
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Религия, Россия, Индия, Китай
Директор ИСАА рассказал о зарубежных программах для российских буддологов
Директор ИСАА Маслов: есть договоренности о стажировке буддологов из РФ в Азии
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российских студентов-буддологов планируется направлять на стажировку в Китай, Индию и Гонконг, договоренности с соответствующими учебными заведениями уже достигнуты, рассказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
"Мы создаем параллельное светское (буддологическое – ред.) образование, которое будет базироваться на стандартах российского образования… В него включается стажировка в одной из буддийских стран или в одном из учебных заведений. Сейчас у нас уже достигнуты предварительные договоренности с китайскими, индийскими и гонконгскими учебными заведениями. Я думаю, что этот список будет расширяться", – сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному буддистскому форуму в Бурятии, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Также, по его словам, самые эффективные за пределами Азии исследования буддизма проходят в России.
"В России гигантская библиотека, и мы сейчас ведем, наверное, самые эффективные исследования буддизма за пределами Азии", – сказал ученый.
"Мы предполагаем очень активную работу по взаимодействию сетевых образовательных программ, потому что не всегда по техническим причинам можно посылать людей в другие страны мира. Иногда это связано и со сложностями логистики. А онлайновые порталы образовательные будут запущены в течение ближайшего года. Надеюсь, на буддийском форуме мы уже покажем первые наметки того, как такие образовательные порталы с переводами, с программами, могут действовать", - добавил он.
Буддийский форум состоится 17–19 августа в Улан-Удэ, регистрация на него продлится до 14 августа. Организаторами выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и государств, в которых распространен буддизм. Кроме того, как сообщал ранее "Росконгресс", в рамках форума 13 августа обсудят буддийские методы тренировки ума, способствующие сохранению самообладания и концентрации, о них расскажет первый российский геше - доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" им. Д.Д. Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов.
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В свою очередь первый российский геше – доктор буддийской философии, ректор Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Заяева габжа лама Дымбрыл Дашибалданов отметил, что форум станет равноправной беседой буддистов разных стран.
"Мы хотим услышать мнение буддистов из разных стран. У нас очень много интерпретаций (сутр Будды). В разных странах понимают по-разному. Сейчас задача - собраться и поговорить, понять, как за рубежом, например, в Индии, Таиланде, Мьянме, понимают и применяют буддийские методы для помощи людям, как налажен контакт между обществом и религиозными организациями. Может, мы поделимся своим опытом. Это будет равноправная беседа между буддистами разных стран. Такие ожидания (от форума - ред.)", - сказал Дашибалданов.
По его словам, этот форум – для знакомства, а дальше участники смогут сотрудничать на базе форума.
Целью первого международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" организаторы называют всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.
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