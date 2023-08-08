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"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году

"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году - РИА Новости, 08.08.2023

"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году

Россия в прошлом году поставила на мировой рынок рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, войдя в первую десятку экспортеров, потенциально же объем... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:22

2023-08-08T14:22

2023-08-08T14:24

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила на мировой рынок рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, войдя в первую десятку экспортеров, потенциально же объем экспорта этой продукции может удвоиться, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тысячи тонн продукции", - говорится в материалах. Объем поставок выше итогов 2021 года на 0,9% в натуральном выражении и на 69,5% - в стоимостном. Эксперты центра отмечают, что за период с 2018 по 2022 год российский экспорт этой продукции ежегодно увеличивался в среднем на 17,3% по весу и на 30,3% по стоимости, а в целом за этот период он почти удвоился, увеличившись до 44 тысячи тонн с 23,3 тысячи. "С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на картофельные чипсы, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России экспорт может составить 80–90 тысяч тонн (300–350 миллионов долларов)", - также говорится в обзоре. Ключевые направления этого экспорта - страны СНГ, и в первую очередь Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. А в качестве перспективных направлений, по мнению экспертов, можно рассматривать Грузию, страны Восточной Азии - в первую очередь, Китай, Гонконг и Монголию, а также Турцию.

https://ria.ru/20230803/morozhenoe-1887911981.html

https://ria.ru/20230801/eksport-1887688826.html

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казахстан

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг, казахстан, цены на нефть, белоруссия