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"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году - РИА Новости, 08.08.2023
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14:22 08.08.2023 (обновлено: 14:24 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/chipsy-1888852651.html
"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году
"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году - РИА Новости, 08.08.2023
"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году
Россия в прошлом году поставила на мировой рынок рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, войдя в первую десятку экспортеров, потенциально же объем... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:22
2023-08-08T14:24
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
снг
казахстан
цены на нефть
белоруссия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила на мировой рынок рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, войдя в первую десятку экспортеров, потенциально же объем экспорта этой продукции может удвоиться, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. "Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тысячи тонн продукции", - говорится в материалах. Объем поставок выше итогов 2021 года на 0,9% в натуральном выражении и на 69,5% - в стоимостном. Эксперты центра отмечают, что за период с 2018 по 2022 год российский экспорт этой продукции ежегодно увеличивался в среднем на 17,3% по весу и на 30,3% по стоимости, а в целом за этот период он почти удвоился, увеличившись до 44 тысячи тонн с 23,3 тысячи. "С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на картофельные чипсы, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России экспорт может составить 80–90 тысяч тонн (300–350 миллионов долларов)", - также говорится в обзоре. Ключевые направления этого экспорта - страны СНГ, и в первую очередь Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. А в качестве перспективных направлений, по мнению экспертов, можно рассматривать Грузию, страны Восточной Азии - в первую очередь, Китай, Гонконг и Монголию, а также Турцию.
https://ria.ru/20230803/morozhenoe-1887911981.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), снг, казахстан, цены на нефть, белоруссия
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), СНГ, Казахстан, Цены на нефть, Белоруссия
"Агроэкспорт" рассказал, сколько Россия экспортировала чипсов в 2022 году

"Агроэкспорт": Россия в 2022 году экспортировала рекордные 44 тысячи тонн чипсов

© Pixabay / Pixabay LicenseЧипсы
Чипсы - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Pixabay / Pixabay License
Чипсы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила на мировой рынок рекордные 44 тысячи тонн картофельных чипсов, войдя в первую десятку экспортеров, потенциально же объем экспорта этой продукции может удвоиться, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
«
"Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тысячи тонн продукции", - говорится в материалах.
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Объем поставок выше итогов 2021 года на 0,9% в натуральном выражении и на 69,5% - в стоимостном.
Эксперты центра отмечают, что за период с 2018 по 2022 год российский экспорт этой продукции ежегодно увеличивался в среднем на 17,3% по весу и на 30,3% по стоимости, а в целом за этот период он почти удвоился, увеличившись до 44 тысячи тонн с 23,3 тысячи.
«
"С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на картофельные чипсы, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России экспорт может составить 80–90 тысяч тонн (300–350 миллионов долларов)", - также говорится в обзоре.
Ключевые направления этого экспорта - страны СНГ, и в первую очередь Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. А в качестве перспективных направлений, по мнению экспертов, можно рассматривать Грузию, страны Восточной Азии - в первую очередь, Китай, Гонконг и Монголию, а также Турцию.
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