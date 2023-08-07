https://ria.ru/20230807/uzi-1888576294.html
Верховный суд запретил проводить УЗИ без назначения врача
Верховный суд запретил проводить УЗИ без назначения врача - РИА Новости, 07.08.2023
Верховный суд запретил проводить УЗИ без назначения врача
Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача, сказано в определении судебной коллегии по административным делам. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:18
2023-08-07T11:18
2023-08-07T16:17
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача, сказано в определении судебной коллегии по административным делам. "Ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации. <...> Решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода (методов) принимает врач ультразвуковой диагностики с учетом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений", — говорится в документе. Коллегия также отметила, что направление лечащего врача должно быть надлежаще оформлено.Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике рекомендовал пройти УЗИ, но частная клиника отказалась делать его без предварительной консультации с их медиком. Рекомендацию ее врача не приняли — она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию. Пациентка обратилась в суд — по ее мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно. Но суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ. Как указала коллегия, доводы об излишнем обременении лиц, обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг, несостоятельны, так как именно лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья.
https://ria.ru/20230701/psikhologi-1881588548.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, верховный суд рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд запретил проводить УЗИ без назначения врача
Верховный суд признал законным запрет россиянам делать УЗИ без медицинского направления
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача, сказано в определении судебной коллегии по административным делам.
«
"Ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации. <...> Решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода (методов) принимает врач ультразвуковой диагностики с учетом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений", — говорится в документе.
Коллегия также отметила, что направление лечащего врача должно быть надлежаще оформлено.
Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике рекомендовал пройти УЗИ, но частная клиника отказалась делать его без предварительной консультации с их медиком. Рекомендацию ее врача не приняли — она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.
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Пациентка обратилась в суд — по ее мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно. Но суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.
Как указала коллегия, доводы об излишнем обременении лиц, обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг, несостоятельны, так как именно лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья.
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