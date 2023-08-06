https://ria.ru/20230806/vystavka-1888469320.html

В Москве открылась передвижная выставка "Русская Голгофа"

В Москве открылась передвижная выставка "Русская Голгофа" - РИА Новости, 06.08.2023

В Москве открылась передвижная выставка "Русская Голгофа"

Передвижная выставка "Русская Голгофа", посвященная увековечению памяти новомучеников и исповедников, открылась во дворе храма иконы Божией Матери "Всех... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T14:54

2023-08-06T14:54

2023-08-06T14:54

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МОСКВА, 06 авг – РИА Новости. Передвижная выставка "Русская Голгофа", посвященная увековечению памяти новомучеников и исповедников, открылась во дворе храма иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Ордынке, сообщили РИА Новости в воскресенье в оргкомитете. "Открывшаяся в воскресенье выставка "Русская Голгофа" в память новомучеников и исповедников организована приходом храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове и Мемориальным научно-просветительским центром "Бутово" совместно с приходом храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Она посвящена исповедникам веры и трагическим событиям вековой давности", - отметили в оргкомитете. В церемонии открытия приняли участие митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" протоиерей Николай Лищенюк, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа и глава Мемориального научно-просветительского центра "Бутово" Игорь Гарькавый. "В храме иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" на Большой Ордынке экспозиция будет представлена до конца сентября ежедневно с 8 до 20 часов. Для желающих силами волонтеров проводятся бесплатные экскурсии", - сказали в оргкомитете. С 2020 года передвижную выставку "Русская Голгофа" посетили более 11 000 человек в различных регионах России.

https://ria.ru/20230805/vystavka-1888213383.html

https://ria.ru/20230727/vystavki-1886623510.html

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