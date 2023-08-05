Встреча по Украине в Джидде не станет триумфом для Запада, заявил сенатор
Пушков: переговоры по Украине в саудовском городе Джидда не станут триумфом для Запада
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине в саудовском городе Джидда не могут стать и не станут триумфом для Запада, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков.
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"Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада. Для этого нужно было бы, чтобы ведущие незападные страны враз отказались от своих позиций - и перешли на позиции США и Запада. А это невозможно. Слишком разнятся подходы западного альянса и ведущих стран Глобального юга к украинскому кризису", - написал он в своем телеграм-канале.
Он отметил, что Китай не будет поддерживать "формулу Зеленского". По его словам, причины этого очевидны: "у Китая - особые стратегические отношения с Россией, и принципиальные разногласия с США, в том числе и по Украине". Тем более, что Пекин уже выдвинул набор принципов, на которых должно строиться урегулирование, добавил Пушков.
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"Бразилия считает, что встречу провести можно, но без России и учета интересов ее безопасности ни о чем договориться нельзя. Индия, как и Бразилия, имеет особую позицию и заинтересована в партнерстве с Россией в деле перестройки однополярного мира в многополярный", - продолжил парламентарий.
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"Так что побудить страны БРИКС перейти на западную платформу США и их союзникам, судя по всему, не удастся. Другие страны будут продвигать на встрече собственные интересы и искать оптимальную форму для их выражения. Для Саудовской Аравии встреча в Джидде - дело престижа и демонстрация собственного веса в мировых делах. Из страны-поставщика нефти Саудовская Аравия в последние десять лет превратилась в автономного политического игрока и потенциального посредника в решении международных кризисов", - добавил политик.
Пушков также заявил, что многие страны едут на встречу не для того, чтобы присоединиться к Западу, а "потому, что экономически страдают от последствий кризиса и намерены высказать свою позицию".
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"Антироссийские речи на встрече, конечно же, звучать будут, однако это не означает, что они определят ее итоги и изменят взгляды стран Глобального Юга на военный конфликт и его причины", - заключил он.
Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались в субботу в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.
Накануне власти Саудовской Аравии сообщили, что собираются провести международные консультации на уровне советников национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине в свете посреднических усилий и контактов с участниками конфликта, а также для поиска возможных путей урегулирования кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры в Джидде по Украине, отметила, что Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".