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Встреча по Украине в Джидде не станет триумфом для Запада, заявил сенатор

Встреча по Украине в Джидде не станет триумфом для Запада, заявил сенатор - РИА Новости, 05.08.2023

Встреча по Украине в Джидде не станет триумфом для Запада, заявил сенатор

Переговоры по Украине в саудовском городе Джидда не могут стать и не станут триумфом для Запада, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:37

2023-08-05T17:37

2023-08-05T17:37

в мире

джидда

алексей пушков

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переговоры по Украине в саудовском городе Джидда не могут стать и не станут триумфом для Запада, считает глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков. "Встреча в Джидде не может стать и не станет триумфом для Запада. Для этого нужно было бы, чтобы ведущие незападные страны враз отказались от своих позиций - и перешли на позиции США и Запада. А это невозможно. Слишком разнятся подходы западного альянса и ведущих стран Глобального юга к украинскому кризису", - написал он в своем телеграм-канале. Он отметил, что Китай не будет поддерживать "формулу Зеленского". По его словам, причины этого очевидны: "у Китая - особые стратегические отношения с Россией, и принципиальные разногласия с США, в том числе и по Украине". Тем более, что Пекин уже выдвинул набор принципов, на которых должно строиться урегулирование, добавил Пушков. "Бразилия считает, что встречу провести можно, но без России и учета интересов ее безопасности ни о чем договориться нельзя. Индия, как и Бразилия, имеет особую позицию и заинтересована в партнерстве с Россией в деле перестройки однополярного мира в многополярный", - продолжил парламентарий. ЮАР, как заметил сенатор, "вместе с группой африканских стран привозила в Петербург на переговоры с Путиным свой план выхода из военного конфликта, и он очень далек от западного ультиматума России". "Так что побудить страны БРИКС перейти на западную платформу США и их союзникам, судя по всему, не удастся. Другие страны будут продвигать на встрече собственные интересы и искать оптимальную форму для их выражения. Для Саудовской Аравии встреча в Джидде - дело престижа и демонстрация собственного веса в мировых делах. Из страны-поставщика нефти Саудовская Аравия в последние десять лет превратилась в автономного политического игрока и потенциального посредника в решении международных кризисов", - добавил политик. Пушков также заявил, что многие страны едут на встречу не для того, чтобы присоединиться к Западу, а "потому, что экономически страдают от последствий кризиса и намерены высказать свою позицию". "Антироссийские речи на встрече, конечно же, звучать будут, однако это не означает, что они определят ее итоги и изменят взгляды стран Глобального Юга на военный конфликт и его причины", - заключил он. Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались в субботу в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya. Накануне власти Саудовской Аравии сообщили, что собираются провести международные консультации на уровне советников национальной безопасности для обсуждения ситуации на Украине в свете посреднических усилий и контактов с участниками конфликта, а также для поиска возможных путей урегулирования кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры в Джидде по Украине, отметила, что Закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

https://ria.ru/20230804/peregovory-1888095670.html

https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888149341.html

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в мире, джидда, алексей пушков, совет федерации рф, брикс, мария захарова, украина, россия, цены на нефть