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Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел

Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел - РИА Новости, 05.08.2023

Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел

К началу августа 1943 года Орловщина находилась в оккупации уже 22 месяца. За это время войска вермахта успели создать вокруг города оборонительные рубежи и... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:00

2023-08-05T09:00

2023-08-05T09:13

освобождение 1943

социальный навигатор

общество

орел

орловская область

белгород

великая отечественная война (1941-1945)

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К началу августа 1943 года Орловщина находилась в оккупации уже 22 месяца. За это время войска вермахта успели создать вокруг города оборонительные рубежи и целую систему подземных сооружений. Берега рек превратились в крепости. 3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. А уже утром 5 августа 1943 года советские войска полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков Орел. В разных частях города в этот день водрузили шесть боевых знамен. Кадры общего подвига, неповторимые эмоции советских солдат и граждан навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

орел

орловская область

белгород

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение 1943, фото, социальный навигатор, общество, орел, орловская область, белгород, великая отечественная война (1941-1945)