Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел

Освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы под прикрытием танков идут в наступление. Орловская область, 1943.
Освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы под прикрытием танков идут в наступление. Орловская область, 1943.
Красный мост через Оку в историческом центре города Орла, взорванный фашистами при отступлении из города. Орел, 1943.
Красный мост через Оку в историческом центре города Орла, взорванный фашистами при отступлении из города. Орел, 1943.
Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету. Курская дуга, 1943 год.
Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету. Курская дуга, 1943 год.
Советские минометчики ведут огонь по скоплению пехоты противника на Орловско-Курском направлении. Орловская область, 1943.
Советские минометчики ведут огонь по скоплению пехоты противника на Орловско-Курском направлении. Орловская область, 1943.
Немецкий солдат у разбитой 150-мм пехотной пушки. Орловско-Курское направление, август 1943
Немецкий солдат у разбитой 150-мм пехотной пушки. Орловско-Курское направление, август 1943
Жители Орловской области возвращаются в родные села, освобожденные от немецко-фашистских оккупантов. Орловская область, 1943.
Жители Орловской области возвращаются в родные села, освобожденные от немецко-фашистских оккупантов. Орловская область, 1943.
Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й Гвардейской танковой бригады Гвардии сержант Николай Малашенко со знаменем в оконном проеме дома на улице Пушкинская в освобожденном городе. Орел, 5 августа 1943 года.
Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й Гвардейской танковой бригады Гвардии сержант Николай Малашенко со знаменем в оконном проеме дома на улице Пушкинская в освобожденном городе. Орел, 5 августа 1943 года.
Жители Орла приветствует советские части, освободившие город 5 августа 1943 года.
Жители Орла приветствует советские части, освободившие город 5 августа 1943 года.
Жители города Дмитровск-Орловский встречают советских воинов-освободителей. Орловская область, 1943.
Жители города Дмитровск-Орловский встречают советских воинов-освободителей. Орловская область, 1943.
Первый салют в честь городов Орла и Белгорода, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады.
Первый салют в честь городов Орла и Белгорода, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады.