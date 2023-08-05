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Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел - РИА Новости, 05.08.2023
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09:00 05.08.2023 (обновлено: 09:13 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/osvobozhdenie-1886830538.html
Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел
Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел - РИА Новости, 05.08.2023
Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел
К началу августа 1943 года Орловщина находилась в оккупации уже 22 месяца. За это время войска вермахта успели создать вокруг города оборонительные рубежи и... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:00
2023-08-05T09:13
освобождение 1943
социальный навигатор
общество
орел
орловская область
белгород
великая отечественная война (1941-1945)
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К началу августа 1943 года Орловщина находилась в оккупации уже 22 месяца. За это время войска вермахта успели создать вокруг города оборонительные рубежи и целую систему подземных сооружений. Берега рек превратились в крепости. 3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. А уже утром 5 августа 1943 года советские войска полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков Орел. В разных частях города в этот день водрузили шесть боевых знамен. Кадры общего подвига, неповторимые эмоции советских солдат и граждан навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
орел
орловская область
белгород
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освобождение 1943, фото, социальный навигатор, общество, орел, орловская область, белгород, великая отечественная война (1941-1945)
Освобождение 1943, Социальный навигатор, Общество, Орел, Орловская область, Белгород, Великая Отечественная война (1941-1945)

Враг превратил город в крепость. Как освобождали Орел

Читать ria.ru в
К началу августа 1943 года Орловщина находилась в оккупации уже 22 месяца. За это время войска вермахта успели создать вокруг города оборонительные рубежи и целую систему подземных сооружений. Берега рек превратились в крепости.
3 августа 1943 года началась Белгородско-Харьковская наступательная операция. А уже утром 5 августа 1943 года советские войска полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков Орел. В разных частях города в этот день водрузили шесть боевых знамен. Кадры общего подвига, неповторимые эмоции советских солдат и граждан навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
© РИА Новости / Анатолий Морозов | Перейти в медиабанк

Освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы под прикрытием танков идут в наступление. Орловская область, 1943.

Освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы под прикрытием танков идут в наступление. Орловская область, 1943 год

Освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков. Бойцы под прикрытием танков идут в наступление. Орловская область, 1943.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
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1 из 10
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Красный мост через Оку в историческом центре города Орла, взорванный фашистами при отступлении из города. Орел, 1943.

Взорванный немцами мост через Оку

Красный мост через Оку в историческом центре города Орла, взорванный фашистами при отступлении из города. Орел, 1943.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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2 из 10
© РИА Новости / Наталья Боде | Перейти в медиабанк

Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету. Курская дуга, 1943 год.

Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету. Курская дуга

Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету. Курская дуга, 1943 год.

© РИА Новости / Наталья Боде
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3 из 10
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Советские минометчики ведут огонь по скоплению пехоты противника на Орловско-Курском направлении. Орловская область, 1943.

Минометчики Орловско-Курское направление

Советские минометчики ведут огонь по скоплению пехоты противника на Орловско-Курском направлении. Орловская область, 1943.

© РИА Новости / Иван Шагин
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4 из 10
© РИА-СовИнформБюро / В. Кинеловский | Перейти в медиабанк

Немецкий солдат у разбитой 150-мм пехотной пушки. Орловско-Курское направление, август 1943

Немецкий солдат у разбитой пушки. Орловско-Курское направление. 1944 год.

Немецкий солдат у разбитой 150-мм пехотной пушки. Орловско-Курское направление, август 1943

© РИА-СовИнформБюро / В. Кинеловский
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5 из 10
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Жители Орловской области возвращаются в родные села, освобожденные от немецко-фашистских оккупантов. Орловская область, 1943.

ВОВ Жители Орловской области возвращаются из немецкой неволи

Жители Орловской области возвращаются в родные села, освобожденные от немецко-фашистских оккупантов. Орловская область, 1943.

© РИА Новости / Иван Шагин
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6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Морозов | Перейти в медиабанк

Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й Гвардейской танковой бригады Гвардии сержант Николай Малашенко со знаменем в оконном проеме дома на улице Пушкинская в освобожденном городе. Орел, 5 августа 1943 года.

Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й Гвардейской танковой бригады Гвардии сержант Николай Малашенко в освобожденном городе на Пушкинской улице. Орел, 5 августа 1943 года

Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й Гвардейской танковой бригады Гвардии сержант Николай Малашенко со знаменем в оконном проеме дома на улице Пушкинская в освобожденном городе. Орел, 5 августа 1943 года.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
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7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Морозов | Перейти в медиабанк

Жители Орла приветствует советские части, освободившие город 5 августа 1943 года.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Жители Орла приветствует советские части, освободившие город 5 августа 1943 года.

© РИА Новости / Анатолий Морозов
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8 из 10
© РИА Новости / Семен Альперин | Перейти в медиабанк

Жители города Дмитровск-Орловский встречают советских воинов-освободителей. Орловская область, 1943.

Встреча солдат после битвы на Курской дуге

Жители города Дмитровск-Орловский встречают советских воинов-освободителей. Орловская область, 1943.

© РИА Новости / Семен Альперин
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый салют в честь городов Орла и Белгорода, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады.

Первый салют в честь городов Орла и Белгорода, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады

Первый салют в честь городов Орла и Белгорода, освобожденных в ходе Курской битвы, был дан вечером 5 августа 1943 года в Москве. Героям в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады.

© РИА Новости
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10 из 10
 
Освобождение 1943Социальный навигаторОбществоОрелОрловская областьБелгородВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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