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Курская битва в ходе Великой Отечественной войны (1943)

Курская битва в ходе Великой Отечественной войны (1943) - РИА Новости, 05.07.2023

Курская битва в ходе Великой Отечественной войны (1943)

Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T01:04

2023-07-05T01:04

2023-07-05T01:04

справки

безопасность

курск

орел

белгород

константин рокоссовский

великая отечественная война (1941-1945)

курская битва

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Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, представляет собой совокупность трех стратегических операций в ходе Великой Отечественной войны, проведенных Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника: Курской оборонительной (5 — 23 июля); Орловской (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковской (3 — 23 августа) наступательных. В результате зимнего 1942-1943 годов наступления советских войск и вынужденного отхода во время Харьковской оборонительной операции 1943 года образовался так называемый курский выступ. Он вдавался в оборону немецких войск южнее Орла и севернее Белгорода на глубину свыше 150 километров и имел по фронту протяженность 550 километров. Расположенные на нем войска Центрального и Воронежского фронтов угрожали флангам и тылам немецких групп армий "Центр" и "Юг". Немецкое командование планировало провести летом 1943 года стратегическую наступательную операцию ("Цитадель") с целью разгромить советские войска в курском выступе, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для ее проведения германское командование привлекло 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, и большое число отдельных частей. Воздушную поддержку немецким войскам оказывали силы двух воздушных флотов. Группировка противника насчитывала свыше 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий и минометов, до 2,7 тысячи танков и около 2050 самолетов. Это составило около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% всех боевых самолетов, действовавших на советско-германском фронте, которые были сосредоточены на участке, составлявшем лишь около 14% его протяженности. Особые надежды германское командование возлагало на применение новой боевой техники – танков "Тигр" и "Пантера", штурмовых орудий "Фердинанд", истребителей "Фокке-Вульф-190А", штурмовиков "Хеншель-190А" и "Хеншель-129".Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Проанализировав обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага и этим создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление.Привлекаемые к Курской операции войска Центрального (командующий – генерал армии Константин Рокоссовский), Воронежского (командующий – генерал армии Николай Ватутин) и Степного (командующий генерал-полковник Иван Конев) фронтов насчитывали свыше 1,9 миллиона человек, более 26,5 тысяч орудий и минометов, более 4,9 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), около 2,9 тысяч самолетов. Советские войска превосходили противостоявшую им под Курском группировку противника в личном составе в 2,1, артиллерии – в 2,5, танках и САУ – в 1,8, самолетах – в 1,4 раза. Оборона советских войск была глубокоэшелонированной позиционной, противотанковой и противовоздушной.Курская битва началась утром 5 июля 1943 года, когда немецкие ударные группировки, ослабленные упреждающей артиллерийской контрподготовкой советских войск, перешли в наступление, бросив против оборонявшихся на орловско-курском направлении до 500, а на белгородско-курском – около 700 танков и штурмовых орудий. Наступавшие наземные войска поддерживала ударами авиация. Завязались тяжелые и упорные бои. Наступление германских войск было окончательно остановлено 10 июля в полосе Центрального фронта, где врагу удалось вклиниться в оборону на 8-12 километров, и 12 июля в полосе Воронежского фронта, где его войска вклинились в оборону до 35 километров.Убедившись в полной невозможности сломить сопротивление войск Воронежского фронта германское командование попыталось прорвать их оборону ударами на Прохоровку, чтобы выйти к Курску с юго-востока. Для срыва наступления и разгрома ударной группировки врага командование Воронежского фронта предприняло 12 июля контрудар, вылившийся в Прохоровское танковое сражение, являющееся одним из самых крупных встречных танковых сражений Второй мировой войны. С обеих сторон в нем принимали участие до 1200 танков и САУ (штурмовых орудий).Ожесточенное сражение длилось весь день и завершилось на всем фронте переходом войск сторон к обороне. За один день немецкая танковая группировка потеряла около 10 тысяч человек и свыше 360 танков, а советская танковая армия – около трех тысяч человек убитыми и ранеными, 350 танков.В результате ожесточенного сражения в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи: немцы – прорваться в район Курска, а советская танковая армия – выйти в район Яковлево, разгромив противостоявшего противника. Но путь врагу на Курск был закрыт. Противоборство двух группировок – наступавшей немецкой и наносившей контрудар советской – продолжалось вплоть до 16 июля, в основном на тех рубежах, которые они занимали. 16 июля начался отвод главных сил группы немецких армий "Юг" в исходное положение. Войска Воронежского (с 16 июля) и Степного (с 19 июля) фронтов, преследуя отходящие вражеские войска, к 23 июля вышли на рубежи, занимаемые до начала оборонительной операции, а 3 августа перешли в контрнаступление на белгородско-харьковском направлении.В это время войска левого крыла Западного, Брянского и правого крыла Центрального фронтов в ходе Орловской операции, начавшейся 12 июля 1943 года, разгромили орловскую группировку немецких войск (15 дивизий) группы армий "Центр", 5 августа освободили Орел и к 18 августа продвинулись на запад до 150 километров, где и были остановлены.Войска Воронежского и Степного фронтов в ходе Белгородско-Харьковской операции 5 августа освободили Белгород. Вечером этого дня в Москве впервые в годы войны прогремел артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орел и Белгород.Развивая наступление и отразив сильные контрудары врага, войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа освободили Харьков. За три недели войска Воронежского и Степного фронтов разгромили 15 дивизий противника, продвинулись в южном и юго-западном направлениях до 140 километров, расширили фронт наступления до 400 километров.Курская битва была одной из решающих и крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.По данным советских источников, немецкие войска потеряли в Курской битве 30 дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более 3,7 тысячи самолетов, три тысячи орудий.Потери советских войск составили: безвозвратные – 254 470 человек, санитарные – 608 833 человека.В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.В память о героической победе советских солдат в этой битве в Курске установлен Мемориальный комплекс "Курская дуга". В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве – 23 августа является Днем воинской славы России. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, курск, орел, белгород, константин рокоссовский, великая отечественная война (1941-1945), курская битва, социальный навигатор, освобождение 1943