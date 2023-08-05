Стало известно о состоянии Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП
Экс-кандидат в президенты Турции Кылычдароглу находится в нормальном состоянии после ДТП
© AP Photo / Francisco SecoКандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу
© AP Photo / Francisco Seco
Кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции, лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП в субботу, находится в нормальном состоянии, он прибыл на митинг на востоке страны, следует из кадров, которые транслируются на странице политика в Twitter.
Кортеж Кылычдароглу попал в ДТП, четыре человека, в том числе двое журналистов, получили ранения, сообщили ранее местные СМИ.
В эти минуты Кылычдароглу выступает на митинге в турецкой восточной провинции Эрзинджан, находится в нормальном состоянии, следов каких-либо травм на его лице нет.
Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу в мае проиграл действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82% голосов. На парламентских выборах Народно-республиканская партия (CHP) под руководством Кылычдароглу получила 130 мест из 600. В конце июня газета Cumhuriyet сообщала, что против Кылычдароглу подано 28 исков, ему грозят запрет на политическую деятельность и до 110 лет тюрьмы.