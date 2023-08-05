https://ria.ru/20230805/kylychdaroglu-1888364831.html

Стало известно о состоянии Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП

Стало известно о состоянии Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП - РИА Новости, 05.08.2023

Стало известно о состоянии Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП

Экс-кандидат в президенты Турции, лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП в субботу,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:56

2023-08-05T16:56

2023-08-05T17:00

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Турции, лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, кортеж которого попал в ДТП в субботу, находится в нормальном состоянии, он прибыл на митинг на востоке страны, следует из кадров, которые транслируются на странице политика в Twitter.Кортеж Кылычдароглу попал в ДТП, четыре человека, в том числе двое журналистов, получили ранения, сообщили ранее местные СМИ.В эти минуты Кылычдароглу выступает на митинге в турецкой восточной провинции Эрзинджан, находится в нормальном состоянии, следов каких-либо травм на его лице нет.Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу в мае проиграл действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82% голосов. На парламентских выборах Народно-республиканская партия (CHP) под руководством Кылычдароглу получила 130 мест из 600. В конце июня газета Cumhuriyet сообщала, что против Кылычдароглу подано 28 исков, ему грозят запрет на политическую деятельность и до 110 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230629/koran-1881090885.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу