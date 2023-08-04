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Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации - РИА Новости, 04.08.2023
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17:14 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zakon-1888244113.html
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о решении суда признать недобровольную госпитализацию гражданина в психиатрическую... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:14
2023-08-04T17:14
здоровье - общество
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о решении суда признать недобровольную госпитализацию гражданина в психиатрическую больницу незаконной должна быть прописана в медицинских документах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон устанавливает особенности ведения, учета и хранения медицинской документации, которая содержит сведения о недобровольной госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признанной судом незаконной. "Положения проекта федерального закона направлены на установление правовых гарантий отражения при ведении, учете и хранении медицинской документации сведений о признании судом госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке незаконной", - говорилось в пояснительной записке. В частности, законом предусматривается, что сведения о вступившем в законную силу судебном акте или решении вышестоящего органа, а также сведения о решении комиссии врачей-психиатров о признании такой госпитализации незаконной вносятся в медицинскую документацию с приобщением копии указанного судебного акта, или копии решения указанного вышестоящего органа, или копии решения указанной комиссии врачей-психиатров.
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здоровье - общество, россия, владимир путин, общество
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации

Путин подписал закон об указании в документах данных о незаконной госпитализации

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудник регистратуры работает с медицинскими картами пациентов
Сотрудник регистратуры работает с медицинскими картами пациентов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудник регистратуры работает с медицинскими картами пациентов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о решении суда признать недобровольную госпитализацию гражданина в психиатрическую больницу незаконной должна быть прописана в медицинских документах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон устанавливает особенности ведения, учета и хранения медицинской документации, которая содержит сведения о недобровольной госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признанной судом незаконной.
"Положения проекта федерального закона направлены на установление правовых гарантий отражения при ведении, учете и хранении медицинской документации сведений о признании судом госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке незаконной", - говорилось в пояснительной записке.
В частности, законом предусматривается, что сведения о вступившем в законную силу судебном акте или решении вышестоящего органа, а также сведения о решении комиссии врачей-психиатров о признании такой госпитализации незаконной вносятся в медицинскую документацию с приобщением копии указанного судебного акта, или копии решения указанного вышестоящего органа, или копии решения указанной комиссии врачей-психиатров.
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