https://ria.ru/20230804/zakon-1888244113.html
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о решении суда признать недобровольную госпитализацию гражданина в психиатрическую... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:14
2023-08-04T17:14
2023-08-04T17:14
здоровье - общество
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114369/58/1143695825_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_14d7eb454c030c36bee8780003abf616.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о решении суда признать недобровольную госпитализацию гражданина в психиатрическую больницу незаконной должна быть прописана в медицинских документах, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон устанавливает особенности ведения, учета и хранения медицинской документации, которая содержит сведения о недобровольной госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признанной судом незаконной. "Положения проекта федерального закона направлены на установление правовых гарантий отражения при ведении, учете и хранении медицинской документации сведений о признании судом госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке незаконной", - говорилось в пояснительной записке. В частности, законом предусматривается, что сведения о вступившем в законную силу судебном акте или решении вышестоящего органа, а также сведения о решении комиссии врачей-психиатров о признании такой госпитализации незаконной вносятся в медицинскую документацию с приобщением копии указанного судебного акта, или копии решения указанного вышестоящего органа, или копии решения указанной комиссии врачей-психиатров.
https://ria.ru/20230804/proekt-1888242435.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114369/58/1143695825_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f33374ba2ad8a8250b12eb806ed66086.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин, общество
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об указании данных о незаконной госпитализации
Путин подписал закон об указании в документах данных о незаконной госпитализации
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому информация о решении суда признать недобровольную госпитализацию гражданина в психиатрическую больницу незаконной должна быть прописана в медицинских документах, соответствующий документ опубликован на портале
правовой информации.
Закон устанавливает особенности ведения, учета и хранения медицинской документации, которая содержит сведения о недобровольной госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, признанной судом незаконной.
"Положения проекта федерального закона направлены на установление правовых гарантий отражения при ведении, учете и хранении медицинской документации сведений о признании судом госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке незаконной", - говорилось в пояснительной записке.
В частности, законом предусматривается, что сведения о вступившем в законную силу судебном акте или решении вышестоящего органа, а также сведения о решении комиссии врачей-психиатров о признании такой госпитализации незаконной вносятся в медицинскую документацию с приобщением копии указанного судебного акта, или копии решения указанного вышестоящего органа, или копии решения указанной комиссии врачей-психиатров.
В Госдуму внесли проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов