https://ria.ru/20230804/khram-1888227810.html

В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ

В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ - РИА Новости, 04.08.2023

В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ

Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ, заявил... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:14

2023-08-04T16:14

2023-08-04T16:14

религия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале. "В Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет прихожан или спонсоров. Храм в который были вложены колоссальные средства законно существующего юридического лица. Он был просто украден у Черкасской епархии путем рейдерской схемы", - сказал митрополит. По словам митрополита, рейдеры собрали на стадионе депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму не имели отношения, провели собрание, назвав его "приходским", приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ и внесли изменение в госреестр о смене юридического лица. Митрополит рассказал, что накануне "оголтелая толпа при поддержке силовиков ворвалась в храм и силой захватила его, сломав замки и выбросив на улицу настоятеля с 7 детьми". Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева. Суд по делу митрополита должен состоятся 21 августа. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

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украина, черкассы, черкасская область, ситуация вокруг упц, в мире