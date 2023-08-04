Рейтинг@Mail.ru
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:14 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/khram-1888227810.html
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ - РИА Новости, 04.08.2023
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ, заявил... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:14
2023-08-04T16:14
религия
украина
черкассы
черкасская область
ситуация вокруг упц
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888227326_0:1:2048:1153_1920x0_80_0_0_78bd780a138f7f4840e0f19ad07c857e.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале. "В Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет прихожан или спонсоров. Храм в который были вложены колоссальные средства законно существующего юридического лица. Он был просто украден у Черкасской епархии путем рейдерской схемы", - сказал митрополит. По словам митрополита, рейдеры собрали на стадионе депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму не имели отношения, провели собрание, назвав его "приходским", приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ и внесли изменение в госреестр о смене юридического лица. Митрополит рассказал, что накануне "оголтелая толпа при поддержке силовиков ворвалась в храм и силой захватила его, сломав замки и выбросив на улицу настоятеля с 7 детьми". Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева. Суд по делу митрополита должен состоятся 21 августа. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html
https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html
украина
черкассы
черкасская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888227326_282:0:1819:1153_1920x0_80_0_0_02dcba5a1f73ba4ff9469d1057a868d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, черкассы, черкасская область, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Черкассы, Черкасская область, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ

Митрополит Феодосий: в Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ

© Фото : Свято-Сретенский ХрамСвято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине
Свято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : Свято-Сретенский Храм
Свято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале.
«
Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет прихожан или спонсоров. Храм в который были вложены колоссальные средства законно существующего юридического лица. Он был просто украден у Черкасской епархии путем рейдерской схемы", - сказал митрополит.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского
29 июля, 03:59
По словам митрополита, рейдеры собрали на стадионе депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму не имели отношения, провели собрание, назвав его "приходским", приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ и внесли изменение в госреестр о смене юридического лица.
Митрополит рассказал, что накануне "оголтелая толпа при поддержке силовиков ворвалась в храм и силой захватила его, сломав замки и выбросив на улицу настоятеля с 7 детьми".
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева. Суд по делу митрополита должен состоятся 21 августа.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Полицейские охраняют вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику
1 июня, 08:00
 
РелигияУкраинаЧеркассыЧеркасская областьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала