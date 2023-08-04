В Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
Митрополит Феодосий: в Черкассах раскольники из ПЦУ захватили Сретенский храм УПЦ
© Фото : Свято-Сретенский ХрамСвято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине
© Фото : Свято-Сретенский Храм
Свято-Сретенский храм в городе Черкассы на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине был захвачен сторонниками раскольнической структуры ПЦУ, заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) в видеообращении, опубликованном в его YouTube-канале.
«
"В Черкасской области произошло брутальное преступление против церкви. Был захвачен Сретенский храм, который строился за счет Черкасского епархиального управления УПЦ, а не за счет прихожан или спонсоров. Храм в который были вложены колоссальные средства законно существующего юридического лица. Он был просто украден у Черкасской епархии путем рейдерской схемы", - сказал митрополит.
По словам митрополита, рейдеры собрали на стадионе депутатов горсовета, бюджетников, людей, которые к храму не имели отношения, провели собрание, назвав его "приходским", приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ и внесли изменение в госреестр о смене юридического лица.
Митрополит рассказал, что накануне "оголтелая толпа при поддержке силовиков ворвалась в храм и силой захватила его, сломав замки и выбросив на улицу настоятеля с 7 детьми".
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении главы Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосия, его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и поддержке российской военной операции против Киева. Суд по делу митрополита должен состоятся 21 августа.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".