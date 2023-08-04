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Мурашко рассказал о подготовке к сезону гриппа в России - РИА Новости, 04.08.2023
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13:05 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/gripp-1888162454.html
Мурашко рассказал о подготовке к сезону гриппа в России
Мурашко рассказал о подготовке к сезону гриппа в России - РИА Новости, 04.08.2023
Мурашко рассказал о подготовке к сезону гриппа в России
Подготовка к сезону гриппа в России уже началась, все контракты на поставки вакцин заключены, они начинают поставляться, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:05
2023-08-04T13:05
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ОМСК, 4 авг - РИА Новости. Подготовка к сезону гриппа в России уже началась, все контракты на поставки вакцин заключены, они начинают поставляться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Идёт подготовка, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться. Все разнарядки на поставку уже даны, первыми их получат северные регионы", - сказал Мурашко журналистам. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ.
https://ria.ru/20230719/gripp-1885144644.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мурашко рассказал о подготовке к сезону гриппа в России

Глава Минздрава Мурашко сообщил, что вакцины от сезонного гриппа уже начали поставляться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 4 авг - РИА Новости. Подготовка к сезону гриппа в России уже началась, все контракты на поставки вакцин заключены, они начинают поставляться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Идёт подготовка, контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться. Все разнарядки на поставку уже даны, первыми их получат северные регионы", - сказал Мурашко журналистам.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям рассмотреть вопросы о подготовке к эпидсезону заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 2023-2024 годов, в том числе об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения субъекта РФ.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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