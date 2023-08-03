https://ria.ru/20230803/severilov-1887797944.html

Андрей Северилов: уход западных морских линий оказал нам неоценимую помощь

Андрей Северилов: уход западных морских линий оказал нам неоценимую помощь - РИА Новости, 03.08.2023

Андрей Северилов: уход западных морских линий оказал нам неоценимую помощь

Российская транспортная группа Fesco, работающая преимущественно в дальневосточном бассейне, начала осваивать рынок стран Африки сравнительно недавно. Компания... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:00

2023-08-03T10:00

2023-08-03T10:00

интервью

fesco

форум "россия — африка"

африка

египет

санкт-петербург

максим соколов

владимир путин

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Российская транспортная группа Fesco, работающая преимущественно в дальневосточном бассейне, начала осваивать рынок стран Африки сравнительно недавно. Компания решила взяться за дело основательно: вместе с научным сообществом изучает номенклатуру грузов, конкурентов и особенности работы с конкретными странами. Об инвестициях в портовую инфраструктуру в Египте и поиске партнеров, перспективах сотрудничества с "АвтоВАЗом" в перевозке автомобилей в Африку, вложениях в российский транспортно-логистический центр на африканском континенте в интервью РИА Новости в рамках форума "Россия-Африка" рассказал председатель совета директоров группы Андрей Северилов. Беседовала Надежда Фролова. В подготовке интервью участвовала Диана Хаева.– Как вы сориентировались на Африку? Есть какая-то предыстория?– "Дальневосточное морское пароходство" исторически работает в дальневосточном бассейне, и преимущественно наши интересы были сконцентрированы на странах Юго-Восточной Азии. Однако, начиная с 2021 года мы приняли решение о начале географической экспансии и приступили к формированию новых линий в иных бассейнах: запустили черноморский сервис, поставили морские линии на Балтике. А в этом году открыли первую в истории российского морского торгового флота DeepSea линию, из портов Китая в Санкт-Петербург, через Индийский океан и Суэцкий канал. Неоценимую помощь в этом нам оказал исход западных морских линий из российских портов.– Вы ведь присматривались к Латинской Америке?– Мы и сейчас присматриваемся к этому региону. Там есть понятный нам груз, понятны его объемы, но есть сложности с консолидацией потребителей груза. Чтобы поставить прямую линию, мы хотим получить от ритейлеров гарантированные объемы, но пока не можем окончательно пожать руки. С африканским направлением нам оказалось проще определиться.– Как вы в целом смотрите на Африку?– Рынок для нас новый, кроме, пожалуй, Египта, большей частью пока неизвестный. Но экономика ряда стран достаточно большая, поэтому мы с уверенностью смотрим на возможности роста. Мы договорились с Институтом Африки РАН о формировании экспертного мнения по ключевым вопросам. Коллеги из научного сообщества помогают нам определиться с номенклатурой грузов, объемами, портами, конкурентами, а также консультируют по политическим вопросам и по особенностям работы с конкретными странами. Мы понимаем, что при входе на новые рынки ключевое значение имеет тесное взаимодействие с профильными экспертными учреждениями.– Везде своя специфика…– Везде своя специфика, да. Африка – огромный континент, и начать работать с ним мы решили с крупнейшей экономики, с Египта. Он нам понятен, с ним уже есть отношения: мы уже перевозим груз из Египта, только с использованием чужого морского сервиса, но как раз на форуме мы объявили о создании собственной морской линии из порта Дамиетта в Новороссийск. До этого, последние полгода, мои коллеги посещали различные региональные деловые мероприятия и форумы, знакомились с деловыми сообществами, смотрели портовую инфраструктуру в Египте, и пришли к выводу: "можем, готовы, начинаем".Также мы начали работать и с Южно-Африканской Республикой. В дни проведения форума мы разгрузили первое судно, пришедшее из Санкт-Петербурга в Порт-Элизабет (ЮАР) с компонентами для производства солнечных батарей, тем самым фактически открыли прямую морскую линию. Там достаточно большой контракт, поэтому, мы видим грузовую базу на длительный период. Ближайшие несколько месяцев это направление будет существовать в виде девиации от нашего магистрального направления – DeepSea маршрута. Но по мере накопления грузовой базы в ЮАР, линия будет выделена в полностью автономную.– Есть понимание более подробное, какие грузы вы будете собирать в Африке?– Начинаем с сельскохозяйственной продукции – видим до 30 тысяч ТЕU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств– ред.) в Египте и порядка пяти-семи тысяч TEU цитрусовых и авокадо в странах Магриба. А по мере работы линий, уверен, появится и иной груз. Главное, чтобы рос и развивался интерес российского бизнеса к Африке и африканского бизнеса – к безграничному рынку России.– Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что они планируют брать в лизинг суда для поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку.– Мы предложили пойти другим путем. В экономике логистики главное – загрузка во всех направлениях. Порожний пробег судов или контейнеров удорожает доставку и зачастую убыточен. Кроме того, есть проблемы с потребителем в регионе. Например, коллеги из Конго в ходе саммита рассказывали, что автомобили российского производства для них не очень подходят по банальной причине. Автомобили у них градируются или на исключительно дешевые (б/у, стоимостью менее одной тысячи долларов), или исключительно дорогие, европейского или американского производства.Коллегам из "АвтоВАЗа", конечно, нужно будет найти свой рынок, своего потребителя, уверен, они с этой задачей справятся на отлично. Со своей стороны, мы готовы помогать при наличии твердого заказа на перевозку. Мы готовы подобрать любые суда, автовозы для доставки.– Сколько можете купить автовозов?– В зависимости от потребности. Доступ на рынок судов открыт. Мы постоянно наращиваем флот. Только в этом году купили уже восемь судов и довели флот до 35 единиц (с учетом еще достраиваемых).– Кстати, про "АвтоВАЗ" – куда они хотят автомобили "Лада" поставлять? О чем вы договорились на саммите с Соколовым?– Мы договорились с Максимом Юрьевичем встретиться и обсудить, подробно пройтись по тому, что у них есть, чем мы можем помочь, и как сделать наш бизнес взаимовыгодным.Мы и сейчас с "АвтоВАЗом" работаем, только не в африканском направлении, а прошедший саммит придал дополнительный импульс тому, чтобы продолжать работу, в том числе и на новых направлениях.– Многие компании для того, чтобы зайти на какие-то сложные или новые рынки, создают совместные предприятия. Вы обсуждаете с какой-либо из африканских компаний создание такой компании, чтобы они помогли вам зайти на рынок, лучше зная специфику?– Мы смотрим в Египте одно из предприятий в сфере портовой инфраструктуры, там нам потребуется, скорее всего, египетский партнер.– Вы там будете именно в портовую инфраструктуру инвестировать?– Пока не готов сказать. Мы смотрим. Коллеги две недели провели в Египте, смотрели разные порты. Здесь есть предложения, но конкретизировать еще рано.– Выступая на пленарной сессии саммита "Россия-Африка", президент Путин сказал, что было бы хорошо создать российский транспортно-логистический центр в одном из портов на африканском восточном побережье.– Мы абсолютно точно понимаем, принимаем и поддерживаем это предложение. Со своей стороны, можем также выразить мнение, что можно рассмотреть размещение подобного центра и в Египте – исходя из размера экономики этого государства и его географического расположения, предоставляющего широкие возможности для последующего транзита товаров, распределения их по континенту, в частности по Северной Африке – достаточно удобное и развитое сообщение, и в том числе практически со всеми странами Средиземноморья, с возможностью выхода в центральные африканские страны.– Fesco, допустим, было бы интересно инвестировать в создание такого ТЛЦ?– Было бы интересно. Мы абсолютно точно в этом заинтересованы при наличии поддержки со стороны государства.– Поддержки на уровне государства, чтобы этот проект быстрее реализовывался и было понятно, во что ты вкладываешь инвестиции?– На сессии, организованной РСПП, в ходе саммита, первый замминистра промышленности Василий Осьмаков говорил об одобрении государством инициатив бизнеса в африканском направлении, но также признал, что без собственно поддержки государства, такие инициативы идут по долгому пути. Если говорить о необходимости интенсивного развития, то надо, чтобы бизнес действовал сообща с органами власти и управления. В этом смысле мы совершенно точно готовы дать свою экспертизу, наполнить содержанием. Идея, высказанная Владимиром Владимировичем, абсолютно своевременна, абсолютно правильная. Мы готовы ее поддерживать и развивать. Мы в свою очередь, как я сказал выше, уже начинаем работать в Египте.– Это понятно, в одиночку – это дорого и сложно. Кстати, на другой сессии обсуждался коридор "Север-Юг", и замминистра транспорта Дмитрий Зверев предлагал странам Африки использовать этот коридор для перевозки грузов. У Fesco же были планы по поводу мощностей в Астрахани?– Команда Fesco на этой неделе проехала по астраханским портам, в том числе посетили и порты в городе, и порт Оля южнее, ознакомились с деятельностью создаваемой особой экономической зоны. Мы для себя видим возможности в реализации МТК "Север-Юг", готовы рассматривать покупку или создание смешанного железнодорожного и речного терминала в Астрахани. Кроме того, такой терминал будет покрывать текущие потребности и жителей Астраханской области, так как внутри него будет создан самостоятельная контейнерная площадка.В отношении кратчайшего маршрута доставки грузов через МТК "Север-Юг" в восточную Африку, наверное, это имеет право на жизнь, но я думаю, что этот коридор более ориентирован на удовлетворение потребностей российского бизнеса при работе со странами Персидского залива.– Когда Fesco может вернуться к выплате дивидендов?– Этот вопрос пока на повестке не стоит. Сейчас время для покупки основных средств. Нам необходимо продолжать формировать активы для того, чтобы дальше экстенсивно расти и развиваться.– То есть, вы имеете ввиду, что за 2023 год дивидендов тоже не будет?– Я лично, как председатель, считаю, а совет директоров рекомендует, что пока не целесообразно распределять дивиденды; всю чистую прибыль нужно направлять на инвестирование. Нам есть, куда расти.

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https://ria.ru/20230802/avtovaz-1887728375.html

https://ria.ru/20230419/servis-1866305668.html

https://ria.ru/20230419/fesco-1866208152.html

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египет

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, fesco, форум "россия — африка", африка, египет, санкт-петербург, максим соколов, владимир путин, василий осьмаков, автоваз