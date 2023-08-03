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Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении - РИА Новости, 03.08.2023
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13:00 03.08.2023 (обновлено: 19:18 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/reabilitatsiya-1887946610.html
Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении
Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении - РИА Новости, 03.08.2023
Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении
Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи.
2023-08-03T13:00
2023-08-03T19:18
мы все умрём. но это не точно
сколковский институт науки и технологий
наука
наука в университете
головной мозг
нейрофизиология
нейробиология
медицина
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Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении
Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи.
audio/mpeg
Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении
Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи.
audio/mpeg
О нейроинтерфейсах, протезировании и премоторной коре рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Существуют ли люди, лишенные воображения, что ученые видят с помощью МРТ, и можно ли сон и галлюцинации тоже считать воображением? На эти вопросы Лев ответил в предыдущем эпизоде под названием "Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение". Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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сколковский институт науки и технологий, наука, наука в университете, головной мозг, нейрофизиология, нейробиология, медицина, инсульт, подкаст, исследования, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Сколковский институт науки и технологий, Наука, Наука в университете, Головной мозг, нейрофизиология, Нейробиология, Медицина, Инсульт, Подкаст, Исследования
Мы все умрём. Но это не точно

Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении

Мы все умрём. Но это не точно
Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи.
О нейроинтерфейсах, протезировании и премоторной коре рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.
Существуют ли люди, лишенные воображения, что ученые видят с помощью МРТ, и можно ли сон и галлюцинации тоже считать воображением? На эти вопросы Лев ответил в предыдущем эпизоде под названием "Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение".
Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".
Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".
Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноСколковский институт науки и технологийНаукаНаука в университетеГоловной мозгнейрофизиологияНейробиологияМедицинаИнсультПодкастИсследования
 
 
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