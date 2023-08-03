https://ria.ru/20230803/reabilitatsiya-1887946610.html

Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении

Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении - РИА Новости, 03.08.2023

Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении

Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи.

2023-08-03T13:00

2023-08-03T13:00

2023-08-03T19:18

мы все умрём. но это не точно

сколковский институт науки и технологий

наука

наука в университете

головной мозг

нейрофизиология

нейробиология

медицина

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Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи. audio/mpeg

Реабилитация "силой мысли". Как используют знания о воображении Если поврежден участок мозга, отвечающий, например, за движение руки, эту функцию может взять на себя соседний участок. Но как тренировать мозг и создавать новые нейронные связи, если конечность парализована? Оказывается, воображения может быть достаточно. Почему для нашего мозга представить действие и совершить действие — почти одинаковые задачи. audio/mpeg

О нейроинтерфейсах, протезировании и премоторной коре рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Существуют ли люди, лишенные воображения, что ученые видят с помощью МРТ, и можно ли сон и галлюцинации тоже считать воображением? На эти вопросы Лев ответил в предыдущем эпизоде под названием "Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение". Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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