https://ria.ru/20221208/neyron-1837170427.html

Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания

Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания - РИА Новости, 08.12.2022

Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания

Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях.

2022-12-08T12:00

2022-12-08T12:00

2022-12-08T16:36

мы все умрём. но это не точно

наука

подкаст

россия

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

нейробиология

нейрофизиология

нейросети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837186101_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_54f8b6a88a771006bd4dd519346f8982.jpg

"Изучение болезни Альцгеймера похоже на отчаяние": как работают нейроны Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях. audio/mpeg

"Изучение болезни Альцгеймера похоже на отчаяние": как работают нейроны Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях. audio/mpeg

О нейроморфных сетях, глиальных клетках и нейродегенеративных заболеваниях рассказала кандидат физико-математических наук, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий ИБСиБ, научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ Екатерина Пчицкая.Использование вирусов для редактирования генов мы обсудили в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".О том как и зачем сегодня заниматься наукой в России Екатерина вместе с другими учеными СПбПУ рассказала в эпизоде "Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?".Эпизод подготовлен совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Екатерина ПчицкаяЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан ЖигаловМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, подкаст, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, нейробиология, нейрофизиология, нейросети , университетская наука, наука и инновации, наука в университете, биология, химия, биохимия, болезнь альцгеймера, медицина, головной мозг, нервная система, технологии, аудио, навигатор абитуриента