https://ria.ru/20221208/neyron-1837170427.html
Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания
Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания - РИА Новости, 08.12.2022
Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания
Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях.
2022-12-08T12:00
2022-12-08T12:00
2022-12-08T16:36
мы все умрём. но это не точно
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подкаст
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санкт-петербургский политехнический университет петра великого
нейробиология
нейрофизиология
нейросети
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"Изучение болезни Альцгеймера похоже на отчаяние": как работают нейроны
Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях.
audio/mpeg
"Изучение болезни Альцгеймера похоже на отчаяние": как работают нейроны
Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях.
audio/mpeg
О нейроморфных сетях, глиальных клетках и нейродегенеративных заболеваниях рассказала кандидат физико-математических наук, доцент Высшей школы биомедицинских систем и технологий ИБСиБ, научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ Екатерина Пчицкая.Использование вирусов для редактирования генов мы обсудили в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".О том как и зачем сегодня заниматься наукой в России Екатерина вместе с другими учеными СПбПУ рассказала в эпизоде "Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?".Эпизод подготовлен совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Екатерина ПчицкаяЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан ЖигаловМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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12:00 08.12.2022 (обновлено: 16:36 08.12.2022)
Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания
Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и могут ли травмы головы повысить риск болезни Альцгеймера? Нейроны продолжают "удивлять" и ставить ученых в тупик. Что такое гематоэнцефалический барьер, почему нейросети не то, за что они себя выдают, и сколько мозг проживет отдельно от тела в лабораторных условиях.