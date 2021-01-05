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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210105/uchenye-1591714722.html
Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?
Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?
Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера. Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят.
2021-01-05T14:00
2021-01-05T14:00
истории.doc
нейробиология
россия
подкаст
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
нейрофизиология
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Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?
Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера. Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят.
audio/mpeg
Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?
Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера. Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят.
audio/mpeg
Трое молодых ученых: Олег Панченко, Максим Максимов, Екатерина Пчицкая — все из одного вуза, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Их исследования уникальны, а результаты найдут применения в нейробиологии, молекулярной физике и химии, робототехнике и космонавтике. На чем они сосредоточены сегодня и каких открытий от них ждать завтра? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовил Артем БуфтякГолоса эпизода: Наталья Шашина, Артем БуфтякМонтаж: Семен НедовенчанныйПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, нейробиология, россия, подкаст, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, нейрофизиология, биология, физика, химия, российская академия наук, санкт-петербург, автопром, авиация, наука, технологии, общество

Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?

14:00 05.01.2021
 
Истории.doc
Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?
14:00
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Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера. Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят.
Трое молодых ученых: Олег Панченко, Максим Максимов, Екатерина Пчицкая — все из одного вуза, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Их исследования уникальны, а результаты найдут применения в нейробиологии, молекулярной физике и химии, робототехнике и космонавтике. На чем они сосредоточены сегодня и каких открытий от них ждать завтра?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовил Артем Буфтяк
Голоса эпизода: Наталья Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж: Семен Недовенчанный
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Истории.docНейробиологияРоссияПодкастУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогонейрофизиологиябиологияфизикахимияРоссийская академия наукСанкт-ПетербургАвтопромАвиацияНаукаТехнологииОбщество
 
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