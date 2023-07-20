https://ria.ru/20230720/voobrazhenie-1885234079.html

Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение

Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение - РИА Новости, 20.07.2023

Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение

Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных.

2023-07-20T13:00

2023-07-20T13:00

2023-07-20T13:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сколковский институт науки и технологий

интеллект

наука

университетская наука

наука в университете

головной мозг

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Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных. audio/mpeg

Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных. audio/mpeg

Возможно, увидев катящийся с горы камень, древний человек придумал колесо, а писатель-фантаст вообразил космические крейсеры, которые только предстоит изобрести. И тот, и другой пример — результаты работы воображения, создание чего-то нового на основе имеющегося опыта. О том, что сегодня известно о работе воображения рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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