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Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение - РИА Новости, 20.07.2023
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13:00 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/voobrazhenie-1885234079.html
Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение
Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение - РИА Новости, 20.07.2023
Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение
Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных.
2023-07-20T13:00
2023-07-20T13:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколковский институт науки и технологий
интеллект
наука
университетская наука
наука в университете
головной мозг
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Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение
Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных.
audio/mpeg
Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение
Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных.
audio/mpeg
Возможно, увидев катящийся с горы камень, древний человек придумал колесо, а писатель-фантаст вообразил космические крейсеры, которые только предстоит изобрести. И тот, и другой пример — результаты работы воображения, создание чего-то нового на основе имеющегося опыта. О том, что сегодня известно о работе воображения рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, сколковский институт науки и технологий, интеллект, наука, университетская наука, наука в университете, головной мозг, образование, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Сколковский институт науки и технологий, интеллект, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Головной мозг, Образование
Мы все умрём. Но это не точно

Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение

Мы все умрём. Но это не точно
Главная способность человеческого мозга? Что такое воображение
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
Существуют ли люди, лишенные воображения, и можно ли натренировать эту способность? Есть ли отдел мозга, отвечающий за воображение, и что ученые видят с помощью МРТ. Сон и галлюцинации — это тоже воображение? Можно ли дофантазироваться до потери связи с реальностью, как эмоции связаны с воображение, и есть ли оно у животных.
Возможно, увидев катящийся с горы камень, древний человек придумал колесо, а писатель-фантаст вообразил космические крейсеры, которые только предстоит изобрести. И тот, и другой пример — результаты работы воображения, создание чего-то нового на основе имеющегося опыта. О том, что сегодня известно о работе воображения рассказал нейрофизиолог, кандидат биологических наук, сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Лев Яковлев.
Узнать как современная наука объясняет появление у человека сознания, можно ли научить обезьяну говорить, и что такое сенсорная депривация, вы можете в эпизоде "Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?".
Восстанавливаются ли нервные клетки, почему их не получается лечить, и как работает гематоэнцефалический барьер, вы можете узнать в эпизоде "Почему гибнут нейроны, и смогут ли вылечить нейродегенеративные заболевания".
Зачем создавать банки образцов головного мозга, и для каких целей изучают мертвый мозг, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастСколковский институт науки и технологийинтеллектНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеГоловной мозгОбразование
 
 
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