https://ria.ru/20221110/soznanie-1830334721.html
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание? - РИА Новости, 10.11.2022
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Несмотря на то, что у нас с обезьянами был общий предок, в ходе эволюции сознание появилось только у человека. Что такое сенсорная депривация, присущи ли язык и речь только людям, и чем наша память отличается от памяти животных? О том, как современная наука объясняет появление у человека сознания, рассказал эволюционный психолог Иван Хватов.
2022-11-10T12:00
2022-11-10T12:00
2022-11-10T13:07
мы все умрём. но это не точно
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Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Несмотря на то, что у нас с обезьянами был общий предок, в ходе эволюции сознание появилось только у человека. Что такое сенсорная депривация, присуще ли язык и речь только людям, и чем наша память отличается от памяти животных? О том, как современная наука объясняет появления у человека сознания, рассказал эволюционный психолог Иван Хватов.
audio/mpeg
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Несмотря на то, что у нас с обезьянами был общий предок, в ходе эволюции сознание появилось только у человека. Что такое сенсорная депривация, присуще ли язык и речь только людям, и чем наша память отличается от памяти животных? О том, как современная наука объясняет появления у человека сознания, рассказал эволюционный психолог Иван Хватов.
audio/mpeg
Может ли труд сделать из обезьяны человека и можно ли научить ее говорить? Где находится сознание, что это и как оно появилось? На вопросы ответил эволюционный психолог, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов.Партнер эпизода – СПАО "Ингосстрах". В специальной рубрике с Ингосстрахом и психологом сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Олегом Шмыриным мы разберемся, что такое когнитивные искажения и почему они ведут к тому, что люди пренебрегают страховкой (а не следовало бы!). Каким образом проявляется эвристика доступности и как с помощью продуктов Ингосстраха просто быть уверенным в любой ситуации.Еще больше интересных лекций и неожиданных фактов о психологии человека и животных вы можете найти на каналах Ивана Хватова в Youtube или Telegram.О том, зачем ученым нужны хранилища образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга помогает понять работу живого, мы рассказывали в эпизоде "МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruРеклама.СПАО "Ингосстрах", ОГРН 1027739362474; ИНН 7705042179ID 4CQwVszH9pQNren3VUd
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Мы все умрём. Но это не точно, Психология, Подкаст, Наука, биология, эволюция, Животные, психолог, Наука и инновации, сознание, интеллект, шимпанзе
12:00 10.11.2022 (обновлено: 13:07 10.11.2022)
Язык, память и голоса в голове: что такое сознание?
Несмотря на то, что у нас с обезьянами был общий предок, в ходе эволюции сознание появилось только у человека. Что такое сенсорная депривация, присущи ли язык и речь только людям, и чем наша память отличается от памяти животных? О том, как современная наука объясняет появление у человека сознания, рассказал эволюционный психолог Иван Хватов.