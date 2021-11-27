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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20211127/mozg-1760904918.html
МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?
МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги? - РИА Новости, 27.11.2021
МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?
Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого?
2021-11-27T12:00
2021-11-27T12:30
мы все умрём. но это не точно
технологии
подкаст
наука
открытия - риа наука
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исследования
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МРТ этого не покажет: зачем учёным хранить и резать на кусочки наши мозги?
Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого?
audio/mpeg
МРТ этого не покажет: зачем учёным хранить и резать на кусочки наши мозги?
Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого?
audio/mpeg
Как понять, какие процессы происходят в мозге, и смогут ли учёные найти лекарство от болезни Альцгеймера? О сложностях исследований и работы с мозгом рассказал биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Хайтович Филипп Ефимович.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruЭпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
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технологии, подкаст, аудио, наука, открытия - риа наука, сколковский институт науки и технологий, исследования, биология, клетки, нейрофизиология, атомы, молекулы, наука и инновации, наука в университете, университетская наука, головной мозг, нейробиология
12:00 27.11.2021 (обновлено: 12:30 27.11.2021)
 

МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?

Мы все умрём. Но это не точно
МРТ этого не покажет: зачем учёным хранить и резать на кусочки наши мозги?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого?
Как понять, какие процессы происходят в мозге, и смогут ли учёные найти лекарство от болезни Альцгеймера? О сложностях исследований и работы с мозгом рассказал биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Хайтович Филипп Ефимович.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
 
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