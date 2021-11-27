https://ria.ru/20211127/mozg-1760904918.html

МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?

МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги? - РИА Новости, 27.11.2021

МРТ этого не покажет: зачем ученым хранить и резать на кусочки наши мозги?

Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого?

2021-11-27T12:00

2021-11-27T12:00

2021-11-27T12:30

мы все умрём. но это не точно

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МРТ этого не покажет: зачем учёным хранить и резать на кусочки наши мозги? Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого? audio/mpeg

МРТ этого не покажет: зачем учёным хранить и резать на кусочки наши мозги? Наш мозг — целая вселенная, и сложностей с его изучением очень много. Двух одинаковых мозгов не бывает, разобравшись в одних, нельзя делать выводы о всех остальных. МРТ не дает полной картины, а лезть к живому человеку в голову нельзя. Зачем открывать банки образцов головного мозга, и как изучение мертвого мозга, может помочь понять работу живого? audio/mpeg

Как понять, какие процессы происходят в мозге, и смогут ли учёные найти лекарство от болезни Альцгеймера? О сложностях исследований и работы с мозгом рассказал биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Хайтович Филипп Ефимович.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruЭпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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