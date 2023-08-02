https://ria.ru/20230802/threads-1882887925.html
Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы
Threads социальная сеть: что это, для чего нужна и как пользоваться
Threads: как работает новое приложение, его плюсы и минусы
Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T12:24
2023-08-02T12:24
2023-08-02T12:24
технологии
россия
марк цукерберг
илон маск
twitter
google
facebook
социальные сети
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что это за приложение и как в нем общаться онлайн, как скачать и установить с App Store и Google Play, в чем его плюсы и минусы, насколько online-приложение связано с Instagram*, отзывы первых пользователей, - в материале РИА Новости.ThreadsThreads - новая социальная сеть, созданная компанией Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу. Программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах приложений для смартфонов на платформах iOS и Android с 6 июля и сразу стала популярной. По словам Цукерберга, за первые семь часов после запуска проекта к нему присоединилось около 10 миллионов пользователей, но на данный момент аудитория уменьшается и интерес к новой платформе стремительно падает. По данным аналитического агентства Sensor Tower после всплеска регистраций число активных пользователей Threads упало на 70%. Теперь в соцсети всего 13 млн человек, а среднее время, которое они проводят там, составляет четыре минуты. Приложение опустилось с верхних позиций рейтингов App Store и Google Play. Тенденция падения отмечается во всем мире, но в российских сегментах магазинов более выраженно. Согласно данным консолидированного рейтинга загрузок сервиса data.ai, к 20 июля приложение Threads опустилось на 12-е место в мире, на 8-е — в США и на 232-е — в России.Марк Цукерберг называет спад посещаемости нормальным явлением и ожидает роста числа регулярных пользователей по мере расширения функциональности Threads. Разработчики надеются, что появление приложения для компьютеров и возможности искать по контенту привлекут постоянных участников.Threads является прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет его внешне и по содержанию. Эксперты считают, что у нового приложения есть все шансы превзойти "птичку", если разработчики интегрируют в него какие-либо "фишки", которые отсутствуют в "Твиттере".После того, как американский миллиардер Илон Маск приобрел социальную медиа-платформу Twitter, он сделал ряд нововведений, которые не понравились некоторым пользователям, а также уволил значительную часть сотрудников, объясняя это тем, что старается зачистить приложение от ботов и фейковых аккаунтов. Многим также не понравилось установление платы за "синюю галочку", а 4 июля Маск ввел ограничение на количество постов, которые пользователи могут читать в день. Целью действия, по словам бизнесмена, является борьба с автоматизированным сбором большого массива данных. В результате количество недовольных увеличилось, поэтому эксперты прочат неплохое будущее для приложения Threads, которое очень похоже на Твиттер, но не имеет раздражающих ограничений.Для чего нужнаThreads по сути - приложение для общения, в нем можно размещать текстовые сообщения, фотографии, видеофайлы и ссылки. Публикации можно "лайкать", оставлять комментарии и делиться ими с другими пользователями. Из плюсов многие называют то, что в нем пока нет рекламы, ответы на комментарии смещены вправо для удобства навигации, из минусов - невозможность писать личные сообщения и вести поиск по хэштегам, пользоваться форматом gif.Аудитория социальной сети ThreadsГлава Instagram* Адам Моссери заявил, что в Threads не намерены отдавать предпочтение новостям и политике, поэтому она вряд ли будет все же подходящей заменой для многих пользователей Twitter. Платформа предназначена для быстрого опубликования мыслей без видео и картинок. Это шанс раскрыться для тех пользователей, которые пишут в формате остроумных и емких текстовых заметок.Как работаетПрограмма сделана по принципу микроблогов, к особенностям можно отнести:Установка Threads, регистрация и использованиеПриложение можно скачать на App Store и Google Play, при первой авторизации предлагается ввести данные от учетной записи в Instagram*, впрочем, это можно будет сделать и позднее. Все данные подтягиваются из аккаунта Instagram*, включая друзей и подписки, после регистрации можно приступать к использованию.Контент и алгоритмыВ основном приложение рассчитано на текстовые сообщения, или "треды". В русской версии программы они называются "ветками". Пользователю дана возможность контролировать, кто может его упоминать и давать комментарии, например, поставив символ "@ " перед именем, можно разрешить отвечать на опубликованный "тред" только своим подписчикам и тем, кто упомянут в сообщении. Кроме того, предусмотрена система фильтрации ответов по словам, которые пользователь желает скрыть."Ветки" представлены в виде прокручиваемой ленты, в ней можно отвечать, делать репосты, ставить "лайки", цитировать других пользователей, добавлять фотографии или видеоролики.Интеграция с другими платформамиThreads задумана как приложение к социальной сети Instagram*, "заточенное" под текстовое общение. На данный момент его нельзя использовать отдельно, логин и пароль у обоих одинаковый. Все пользователи, заблокированные в Instagram*, будут заблокированы и в Threads, так как аккаунты тесно связаны, удалить их раздельно нельзя, только одновременно.Threads против TwitterИдея у обеих площадок одна, но функционал разнится. Например, в Threads, в отличии от Twitter, не используются хэштеги и отсутствует десктопная версия. Но приложение находится на ранней стадии и разработчики будут его совершенствовать. Хотя, по мнению экспертов, Threads придется постараться, чтобы полноценно конкурировать с “птичкой”.Будет ли работать Threads в РоссииПриложение доступно для скачивания нашим пользователям в App Store и Google Play, имеет русский интерфейс и работает с российскими аккаунтами. Первые отзывыПо оценкам пользователей, Threads имеет все шансы на популярность, но пока некоторые недоработки мешают ему стать сенсацией и оставить позади Твиттер. Марк Цукерберг анонсировал запуск функции, которая позволит пользователям просматривать хронологическую ленту сообщений пользователей, на которых они подписаны. При этом не нужно обновлять приложение до последней версии. Также в скором времени в Threads появится возможность перевода публикаций. У Threads нет веб-сайта, поэтому общаться можно только через мобильное приложение, а на настольном компьютере только читать уже созданные "треды" по ссылкам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, марк цукерберг, илон маск, twitter, google, facebook, социальные сети, социальные сети, telegram (приложение), гаджеты
Технологии, Россия, Марк Цукерберг, Илон Маск, Twitter, Google, Facebook, Социальные сети, Социальные сети, Telegram (приложение), Гаджеты
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Threads — новая социальная сеть, стремительно набирающая популярность, считается прямым конкурентом Twitter и во многом повторяет предшественника. Threads - что это за приложение и как в нем общаться онлайн, как скачать и установить с App Store и Google Play, в чем его плюсы и минусы, насколько online-приложение связано с Instagram*, отзывы первых пользователей, - в материале РИА Новости.
Threads - новая социальная сеть, созданная
компанией Meta*, принадлежащей Марку Цукербергу
. Программа доступна для бесплатного скачивания в магазинах приложений для смартфонов на платформах iOS и Android с 6 июля и сразу стала популярной
. По словам Цукерберга, за первые семь часов после запуска проекта к нему присоединилось около 10 миллионов пользователей, но на данный момент аудитория уменьшается и интерес к новой платформе стремительно падает. По данным аналитического агентства Sensor Tower после всплеска регистраций число активных пользователей Threads упало на 70%
. Теперь в соцсети всего 13 млн человек, а среднее время, которое они проводят там, составляет четыре минуты. Приложение опустилось с верхних позиций рейтингов App Store и Google Play. Тенденция падения отмечается во всем мире, но в российских сегментах магазинов более выраженно. Согласно данным консолидированного рейтинга загрузок сервиса data.ai
, к 20 июля приложение Threads опустилось на 12-е место в мире, на 8-е — в США и на 232-е — в России.
Марк Цукерберг называет спад посещаемости нормальным явлением и ожидает роста числа регулярных пользователей по мере расширения функциональности Threads. Разработчики надеются, что появление приложения для компьютеров и возможности искать по контенту привлекут постоянных участников.
Threads является прямым конкурентом Twitter
и во многом повторяет его внешне и по содержанию. Эксперты считают, что у нового приложения есть все шансы превзойти "птичку", если разработчики интегрируют в него какие-либо "фишки", которые отсутствуют в "Твиттере".
Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads
После того, как американский миллиардер Илон Маск
приобрел социальную медиа-платформу Twitter, он сделал ряд нововведений, которые не понравились некоторым пользователям, а также уволил значительную часть сотрудников, объясняя это тем, что старается зачистить приложение от ботов и фейковых аккаунтов. Многим также не понравилось установление платы за "синюю галочку", а 4 июля Маск ввел ограничение на количество постов, которые пользователи могут читать в день. Целью действия, по словам бизнесмена, является борьба с автоматизированным сбором большого массива данных. В результате количество недовольных увеличилось, поэтому эксперты прочат неплохое будущее для приложения Threads, которое очень похоже на Твиттер, но не имеет раздражающих ограничений.
Threads по сути - приложение для общения, в нем можно размещать текстовые сообщения, фотографии, видеофайлы и ссылки. Публикации можно "лайкать", оставлять комментарии и делиться ими с другими пользователями. Из плюсов многие называют то, что в нем пока нет рекламы, ответы на комментарии смещены вправо для удобства навигации, из минусов - невозможность писать личные сообщения и вести поиск по хэштегам, пользоваться форматом gif.
Аудитория социальной сети Threads
Глава Instagram* Адам Моссери заявил, что в Threads не намерены отдавать предпочтение новостям и политике, поэтому она вряд ли будет все же подходящей заменой для многих пользователей Twitter. Платформа предназначена для быстрого опубликования мыслей без видео и картинок. Это шанс раскрыться для тех пользователей, которые пишут в формате остроумных и емких текстовых заметок.
Программа сделана по принципу микроблогов, к особенностям можно отнести:
- максимальная длина сообщения - 500 символов;
- полная привязка к Instagram*;
- аккаунт можно сделать приватным или публичным.
Установка Threads, регистрация и использование
Приложение можно скачать на App Store и Google
Play, при первой авторизации предлагается ввести данные от учетной записи в Instagram*, впрочем, это можно будет сделать и позднее. Все данные подтягиваются из аккаунта Instagram*, включая друзей и подписки, после регистрации можно приступать к использованию.
В основном приложение рассчитано на текстовые сообщения, или "треды". В русской версии программы они называются "ветками". Пользователю дана возможность контролировать, кто может его упоминать и давать комментарии, например, поставив символ "@ " перед именем, можно разрешить отвечать на опубликованный "тред" только своим подписчикам и тем, кто упомянут в сообщении. Кроме того, предусмотрена система фильтрации ответов по словам, которые пользователь желает скрыть.
"Ветки" представлены в виде прокручиваемой ленты, в ней можно отвечать, делать репосты, ставить "лайки", цитировать других пользователей, добавлять фотографии или видеоролики.
Интеграция с другими платформами
Threads задумана как приложение к социальной сети Instagram*, "заточенное" под текстовое общение. На данный момент его нельзя использовать отдельно, логин и пароль у обоих одинаковый. Все пользователи, заблокированные в Instagram*, будут заблокированы и в Threads, так как аккаунты тесно связаны, удалить их раздельно нельзя, только одновременно.
Идея у обеих площадок одна, но функционал разнится. Например, в Threads, в отличии от Twitter, не используются хэштеги и отсутствует десктопная версия. Но приложение находится на ранней стадии и разработчики будут его совершенствовать. Хотя, по мнению экспертов, Threads придется постараться, чтобы полноценно конкурировать с “птичкой”.
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Будет ли работать Threads в России
Приложение доступно для скачивания нашим пользователям в App Store и Google Play, имеет русский интерфейс и работает с российскими аккаунтами.
По оценкам пользователей, Threads имеет все шансы на популярность, но пока некоторые недоработки мешают ему стать сенсацией и оставить позади Твиттер. Марк Цукерберг анонсировал запуск функции, которая позволит пользователям просматривать хронологическую ленту сообщений пользователей, на которых они подписаны. При этом не нужно обновлять приложение до последней версии. Также в скором времени в Threads появится возможность перевода публикаций. У Threads нет веб-сайта, поэтому общаться можно только через мобильное приложение, а на настольном компьютере только читать уже созданные "треды" по ссылкам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская