https://ria.ru/20230707/threads-1882699679.html

Threads за день стало самым популярным приложением App Store в России

Threads за день стало самым популярным приложением App Store в России - РИА Новости, 07.07.2023

Threads за день стало самым популярным приложением App Store в России

Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) в день официального запуска стало самым популярным приложением магазине приложений App... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:38

2023-07-07T00:38

2023-07-07T02:26

россия

илон маск

марк цукерберг

twitter

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Приложение Threads от компании Meta* (запрещена в РФ как экстремистская) в день официального запуска стало самым популярным приложением магазине приложений App Store в России, передает корреспондент РИА Новости. Приложение возглавило раздел "Топ-чарты" в магазине приложений. В четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Сооснователь Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230706/sotsset-1882515990.html

https://ria.ru/20230706/sotsset-1882497576.html

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россия, илон маск, марк цукерберг, twitter