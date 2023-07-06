https://ria.ru/20230706/servis-1882487699.html
Meta* запустила новый сервис-конкурент Twitter
Meta* запустила новый сервис-конкурент Twitter - РИА Новости, 06.07.2023
Meta* запустила новый сервис-конкурент Twitter
Запрещенная в России экстремистская организация Meta* в четверг запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T02:38
2023-07-06T02:38
2023-07-06T02:38
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европа
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Запрещенная в России экстремистская организация Meta* в четверг запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout. "Threads - это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить всё: от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра", - указано в аннотации. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации. Именно Twitter считается главным конкурентом Threads. Новое приложение не призвано конкурировать с родственной ему социальной сетью Facebook*, признанной в России экстремистской и запрещенной, чья доля в мире оценивается на уровне почти в 64% по данным аналитического портала Statcounter. На втором месте по популярности находится Instagram* (13,9% мирового рынка социальных сетей), а вот на третьем - Twitter (12,2% рынка). Но несмотря на отставание, именно Twitter пользуется бесспорной популярностью в США и Европе для обмена новостями среди политиков и журналистов и даже череда массовых сокращений и изменений в политике соцсети, инициированных Маском, не смогли изменить пристрастий аудитории. Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы Meta, чьи акции на американском рынке в среду выросли немногим менее чем на 3%. Что касается Twitter, то ожидания рынка на скорое появление конкурента оценить невозможно - после покупки Маском компания провела делистинг в ноябре 2022 года.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230627/servisy-1880735909.html
https://ria.ru/20230701/twitter-1881688170.html
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россия, европа, сша, илон маск
Россия, Европа, США, Илон Маск
Meta* запустила новый сервис-конкурент Twitter
Meta запустила сервис сообщений Threads, который должен составить конкуренцию Twitter
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Запрещенная в России экстремистская организация Meta* в четверг запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.
Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram Inc.*, куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout.
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"Threads - это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить всё: от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра", - указано в аннотации. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.
Именно Twitter считается главным конкурентом Threads. Новое приложение не призвано конкурировать с родственной ему социальной сетью Facebook*, признанной в России экстремистской и запрещенной, чья доля в мире оценивается на уровне почти в 64% по данным аналитического портала Statcounter. На втором месте по популярности находится Instagram* (13,9% мирового рынка социальных сетей), а вот на третьем - Twitter (12,2% рынка).
Но несмотря на отставание, именно Twitter пользуется бесспорной популярностью в США
и Европе
для обмена новостями среди политиков и журналистов и даже череда массовых сокращений и изменений в политике соцсети, инициированных Маском, не смогли изменить пристрастий аудитории.
Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы Meta, чьи акции на американском рынке в среду выросли немногим менее чем на 3%. Что касается Twitter, то ожидания рынка на скорое появление конкурента оценить невозможно - после покупки Маском компания провела делистинг в ноябре 2022 года.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.
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