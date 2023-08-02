https://ria.ru/20230802/odkb-1887720099.html

ОДКБ может вернуться к обсуждению вопроса миссии на границе Армении

ОДКБ может вернуться к обсуждению вопроса миссии на границе Армении - РИА Новости, 02.08.2023

ОДКБ может вернуться к обсуждению вопроса миссии на границе Армении

ОДКБ готова вернуться к обсуждению вопроса о развертывании наблюдательной миссии на границе Армении и Азербайджана, организация ждет ответа Еревана, заявил в... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T09:00

2023-08-02T09:00

2023-08-02T09:00

в мире

армения

россия

ереван

микаэл агасандян

владимир путин

никол пашинян

одкб

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. ОДКБ готова вернуться к обсуждению вопроса о развертывании наблюдательной миссии на границе Армении и Азербайджана, организация ждет ответа Еревана, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Государства, образующие ОДКБ, никогда не самоустранялись от усилий по содействию стабилизации ситуации в регионе и неоднократно подтверждали готовность выйти на конкретные решения, которые позволили бы с максимальной пользой для наших армянских друзей задействовать широкие возможности организации. По-прежнему ожидаем позитивного отклика со стороны Еревана и готовы к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ, а также другими совместными мерами помощи нашему союзнику", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что в Москве убеждены, что "принятие соответствующих решений окажет позитивное влияние на общерегиональную ситуацию". "Еще раз подчеркну: мы к такой конструктивной работе готовы", - отметил он. Вместе с тем Агасандян выразил надежду, что в Ереване понимают, что западные страны пытаются оказывать политическое и экономическое давление на ближайших союзников России, включая Армению, для того, чтобы "нанести максимальный ущерб РФ и ее позициям на Южном Кавказе". "Ради достижения этой задачи они пытаются расшатать существующие механизмы региональной безопасности, в том числе опирающиеся на возможности ОДКБ. Надеемся, что в Ереване это хорошо понимают", - пояснил дипломат. Он отметил, что ОДКБ, как и любая другая международная организация, "не волшебная палочка", по мановению которой решаются любые проблемы". "Нагорно-карабахский конфликт – один из наиболее сложных, он имеет глубокие исторические корни. Единственный путь к устойчивому урегулированию лежит через последовательную нормализацию армяно-азербайджанских отношений на основе переговоров, взаимного уважения сторон, их готовности идти на компромиссы, принимать ответственные решения и выполнять их. В данном контексте не могу не отметить ту ключевую посредническую роль, которую играют в этом непростом процессе Россия и лично президент Владимир Путин", - отметил Агасандян. В апреле премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к размещению миссии ОДКБ в стране на границе с Азербайджаном. Перед этим глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Еревана шагов для проработки вопроса о миссии ОДКБ в Армении. При этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ранее заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для Еревана "определенные проблемы", но они не ограничивают сотрудничество с другими странами. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.

https://ria.ru/20230620/odkb-1879372239.html

https://ria.ru/20230725/sammit-1886262742.html

https://ria.ru/20230725/armeniya-1886226668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, россия, ереван, микаэл агасандян, владимир путин, никол пашинян, одкб, снг