https://ria.ru/20230802/nagrazhdenie-1887782606.html

Путин вручает госнаграды в Кремле

Путин вручает госнаграды в Кремле - РИА Новости, 02.08.2023

Путин вручает госнаграды в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T14:13

2023-08-02T14:13

2023-08-02T15:26

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Высшими госнаградами отмечена деятельность военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающихся россиян в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности.В списке награждаемых - удостоенные звания Героя Российской Федерации, Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Ордена Мужества, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями.Путин вручает государственные награды несколько раз в год. Традиционно подобные мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля.Звания Героя Российской Федерации посмертно удостоены капитан гвардии Роман Воробьев и полковник Денис Иванов.Также звания Героя Российской Федерации удостоены младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов, подполковник гвардии Тимур Курилкин, командир добровольческого казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Олег Ликонцев, подполковник Ирэк Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов и старший лейтенант Алексей Хименко.Орден за заслуги перед отечеством первой степени получает народный артист РСФСР Владимир Винокур, Орден за заслуги перед отечеством второй степени - глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, Орден за заслуги перед отечеством третьей степени - завкафедрой Института профессионального образования Сеченовского университета Давид Иоселиани.Орден почета вручается главе регионального общественного Фонда имени Героя России А.Кадырова Аймани Кадыровой и механизатору общества с ограниченной ответственности "Гарант" Николая Алексееву.Орден Гагарина получает замначальника управления Научно-Исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Антон Шкаплеров, Орден мужества - старший лейтенант Инал Гериев, военный корреспондент Анастасия Елсукова, заместитель командира казачьего батальона "Сибирь" Алексей Кайгородов, майор Сергей Кулагин, полковник Дмитрий Макаров, заместитель командира казачьего батальона "Сибирь" Сергей Мерзеликин, прокурор ЛНР Глеб Михайлов, капитан Эльдар Сайфутдинов, старшина Валерий Хертухеев. Старший лейтенант Шахин Шарифзада.Ордена Дружбы удостоены машинист мостового перегружателя Магнитогорского металлургического комбината Валерий Батин, председатель правления Союза писателей Республики Алтай Бронтой Бедюров, епархиальный архиерей Екатеринбургской епархии РПЦ Алексей Кульберг, оператор машинного доения из Алтайского края Наталья Штреккер, Ордена Пирогова - врач Хирургического центра имени профессора Тиглиева Елена Шевченко.Директор Российской государственной библиотеки искусств Ида Колганова получила Орден "За заслуги в культуре и искусстве", медаль за отвагу получили рядовой Дмитрий Фурсин и прапорщик Денис Хайло, медаль за храбрость второй степени - подполковник полиции Тимур Мирзоходжаев и полковник полиции Виктор Прядкин.Почетного звания Заслуженный деятель искусств РФ удостоен доцент Литературного института имени Горького Андрей Геласимов, заслуженный деятель науки РФ - доктор сельскохозяйственных наук, зафкафедрой Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Вера Титова, заслуженный строитель РФ - проходчик подземных работ Строительно-Монтажного управления №8 Метростроя Игорь Брязгин.

https://ria.ru/20230802/geroi-1887783753.html

https://ria.ru/20230802/desantniki-1887721364.html

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общество, россия, владимир путин, рсфср, луганская народная республика, сергей рябов, справедливая россия, магнитогорский металлургический комбинат, русская православная церковь