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На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке - РИА Новости, 02.08.2023
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Религия
 
18:22 02.08.2023
https://ria.ru/20230802/khram-1887849656.html
На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке
На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке - РИА Новости, 02.08.2023
На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке
Полиция в Ивано-Франковской области на западе Украины разогнала верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собравшихся на молитву на частном... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T18:22
2023-08-02T18:22
религия
украина
ивано-франковская область
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
россия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Полиция в Ивано-Франковской области на западе Украины разогнала верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собравшихся на молитву на частном участке, сообщает УПЦ. "Полиция и власти 2 августа 2023 года разогнали верующих Украинской православной церкви в городе Городенка Ивано-Франковской области, которые собрались на молитву на частном участке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. В Украинской православной церкви добавили, что после этого чиновники отчитались, что отреагировали на донос "бдительных жителей общины" о молитве верующих УПЦ на частной территории и вызвали правоохранительные органы. "Полиция прибыла на место происшествия и прекратила нелюдимое собрание", — приводит УПЦ сообщение местной администрации. Горадминистрация, кроме того, подготовила соответствующее письмо в правоохранительные органы "относительно недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", передает УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, ивано-франковская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, россия
Религия, Украина, Ивано-Франковская область, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Россия
На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке

Полиция на западе Украины разогнала верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке

© Pixabay / annalika170Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Pixabay / annalika170
Ивано-Франковск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Полиция в Ивано-Франковской области на западе Украины разогнала верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собравшихся на молитву на частном участке, сообщает УПЦ.
"Полиция и власти 2 августа 2023 года разогнали верующих Украинской православной церкви в городе Городенка Ивано-Франковской области, которые собрались на молитву на частном участке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.
В Украинской православной церкви добавили, что после этого чиновники отчитались, что отреагировали на донос "бдительных жителей общины" о молитве верующих УПЦ на частной территории и вызвали правоохранительные органы. "Полиция прибыла на место происшествия и прекратила нелюдимое собрание", — приводит УПЦ сообщение местной администрации.
Горадминистрация, кроме того, подготовила соответствующее письмо в правоохранительные органы "относительно недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", передает УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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6 мая, 10:49
 
РелигияУкраинаИвано-Франковская областьУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦРоссия
 
 
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