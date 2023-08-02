https://ria.ru/20230802/khram-1887849656.html

На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке

На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке - РИА Новости, 02.08.2023

На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке

Полиция в Ивано-Франковской области на западе Украины разогнала верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собравшихся на молитву на частном... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T18:22

2023-08-02T18:22

2023-08-02T18:22

религия

украина

ивано-франковская область

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728483522_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_67ff24daf414e14ecfa6f947931f5ee7.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Полиция в Ивано-Франковской области на западе Украины разогнала верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), собравшихся на молитву на частном участке, сообщает УПЦ. "Полиция и власти 2 августа 2023 года разогнали верующих Украинской православной церкви в городе Городенка Ивано-Франковской области, которые собрались на молитву на частном участке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ. В Украинской православной церкви добавили, что после этого чиновники отчитались, что отреагировали на донос "бдительных жителей общины" о молитве верующих УПЦ на частной территории и вызвали правоохранительные органы. "Полиция прибыла на место происшествия и прекратила нелюдимое собрание", — приводит УПЦ сообщение местной администрации. Горадминистрация, кроме того, подготовила соответствующее письмо в правоохранительные органы "относительно недопущения подобных ситуаций в дальнейшем", передает УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230506/zakhvat-1870124287.html

украина

ивано-франковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ивано-франковская область, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, россия