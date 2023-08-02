https://ria.ru/20230802/igla-1887739505.html
Хабаровчанин прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы в теле
Хабаровчанин прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы в теле - РИА Новости, 02.08.2023
Хабаровчанин прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы в теле
Мужчина из Хабаровска прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы с ниткой в теле, что поспособствовало появлению камней в желчном пузыре, сообщает Краевая... РИА Новости, 02.08.2023
2023-08-02T11:08
2023-08-02T11:08
2023-08-02T11:08
хабаровск
происшествия
здоровье - общество
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ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Мужчина из Хабаровска прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы с ниткой в теле, что поспособствовало появлению камней в желчном пузыре, сообщает Краевая клиническая больница имени профессора Сергеева (ККБ №1). Отмечается, что мужчина поступил в больницу с диагнозом механическая желтуха. После стандартного обследования он был оправлен в операционную к специалистам эндоскопического отделения. "При удалении камня врачи обнаружили под ним инородное тело, напоминающее иглу с ниткой. Для того, чтобы снизить нагрузку на пациента, было принято решение удалить предмет вторым этапом - через несколько дней. До начала второй операции пациент рассказал, что примерно 20 лет назад ему проводили медицинское вмешательство на желчевыводящих путях, поэтому инородное тело вполне могло оказаться фрагментом медицинского инструмента", - говорится в сообщении ККБ №1. Предположение подтвердилось после удаления предмета из желчного протока. Это действительно был обломок медицинской иглы с кусочком нити, который частично зацепился за ткани металлической частью и впоследствии стал причиной формирования желчных камней, уточняет медучреждение. По данным ККБ №1, обе операции прошли успешно. Пациент быстро пошел на поправку и уже выписался из больницы.
https://ria.ru/20230515/vrachi-1871819965.html
https://ria.ru/20230207/cherv-1850357474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия, здоровье - общество
Хабаровск, Происшествия, Здоровье - Общество
Хабаровчанин прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы в теле
Врачи извлекли из организма жителя Хабаровска обломок иглы, пробывший там почти 20 лет
ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Мужчина из Хабаровска прожил почти 20 лет с обломком медицинской иглы с ниткой в теле, что поспособствовало появлению камней в желчном пузыре, сообщает Краевая клиническая больница имени профессора Сергеева (ККБ №1).
Отмечается, что мужчина поступил в больницу с диагнозом механическая желтуха. После стандартного обследования он был оправлен в операционную к специалистам эндоскопического отделения.
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"При удалении камня врачи обнаружили под ним инородное тело, напоминающее иглу с ниткой. Для того, чтобы снизить нагрузку на пациента, было принято решение удалить предмет вторым этапом - через несколько дней. До начала второй операции пациент рассказал, что примерно 20 лет назад ему проводили медицинское вмешательство на желчевыводящих путях, поэтому инородное тело вполне могло оказаться фрагментом медицинского инструмента", - говорится в сообщении ККБ №1.
Предположение подтвердилось после удаления предмета из желчного протока. Это действительно был обломок медицинской иглы с кусочком нити, который частично зацепился за ткани металлической частью и впоследствии стал причиной формирования желчных камней, уточняет медучреждение.
По данным ККБ №1, обе операции прошли успешно. Пациент быстро пошел на поправку и уже выписался из больницы.
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