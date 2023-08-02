https://ria.ru/20230802/afrika-1887768856.html

В РПЦ рассказали о роли африканок в жизни православных общин

В РПЦ рассказали о роли африканок в жизни православных общин - РИА Новости, 02.08.2023

В РПЦ рассказали о роли африканок в жизни православных общин

Африканок, которые приходят в храмы в самой яркой одежде, ни с кем не перепутать в храме, они достойно несут как монашеское, так и приходское служение,... РИА Новости, 02.08.2023

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

религия

африка

дар-эс-салам

танзания

иисус христос

африканский союз

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Африканок, которые приходят в храмы в самой яркой одежде, ни с кем не перепутать в храме, они достойно несут как монашеское, так и приходское служение, рассказал РИА Новости митрополит Клинский Леонид (Горбачёв). "Наши африканки несут монашеское послушание, осуществляют клиросное служение - поют за богослужением, достойно несут свой крест, являясь женами наших священнослужителей и добрыми самарянками Церкви Христовой. Африканскую женщину трудно перепутать в храме с кем-то еще. Она приходит на службу в лучшей яркой традиционной одежде, всецело отдавая свой внутренний и внешний облик Церкви", - сказал митрополит. День африканских женщин, по информации сайта Африканского союза, отмечается ежегодно на всем континенте 31 июля и посвящен признанию и подтверждению роли женских организаций в достижении политической свободы Африки и повышении социального и экономического положения женщин на континенте. Он был провозглашен на первой конференции Панафриканской женской организации в июле 1962 года в Дар-эс-Саламе в Танганьике (ныне Танзания). "От всей души, как архипастырь, как человек, поздравляю дорогих женщин Африканского континента с их днем. Богоданную ценность женщины переоценить невозможно. Это наши матери, сестры, дочери. Несмотря на цвет кожи, расовую или племенную принадлежность, женщина всегда остается женщиной, и это особенный штрих Десницы Божией в деле человекотворения. Женщина в девстве своем соделалась неискусобрачным сосудом рождения Иисуса Христа и до конца исполнила свое материнское предназначение", - добавил экзарх, пожелав всем сестрам-африканкам, невзирая на вероисповедание, "доброго здоровья, долгоденствия, счастья и радости во Христе".

https://ria.ru/20230727/afrika-1886605293.html

африка

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африка, дар-эс-салам, танзания, иисус христос, африканский союз