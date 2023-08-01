https://ria.ru/20230801/prokuratura-1887622443.html

Волгоградская прокуратура увеличила оценку масштаба злодеяний нацистов

Волгоградская прокуратура увеличила оценку масштаба злодеяний нацистов - РИА Новости, 01.08.2023

Волгоградская прокуратура увеличила оценку масштаба злодеяний нацистов

Более 360 тысяч мирных жителей подверглись преступлениям со стороны нацистов и их пособников под Сталинградом, сообщил прокурор Волгоградской области Денис... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:28

2023-08-01T15:28

2023-08-01T15:28

происшествия

россия

волгоградская область

сталинград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг – РИА Новости. Более 360 тысяч мирных жителей подверглись преступлениям со стороны нацистов и их пособников под Сталинградом, сообщил прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Ранее прокуратура потребовала признать геноцидом советского народа действия нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны, отмечая, что "число жертв за период оккупации в регионе составило более 130 тысяч человек", размер материального ущерба - свыше 17 триллионов рублей. Во вторник суд приступил к слушанию дела по существу. "Прокуратурой области в ходе изучения архивных материалов ФСБ России, материалов уголовного дела, возбужденного следственным комитетом России, выявлены многочисленные факты и события, которые неопровержимо свидетельствуют о том, что в период 1942-1943 годов на территории Волгоградской, в то время Сталинградской области немецко-фашистскими войсками и их пособниками расстреляно, повешено, замучено, убито, а также угнано в Германию более 360 тысяч советских мирных граждан, в том числе детей, женщин и стариков", - сказал прокурор. Костенко добавил, что преступления нацистов против мирных граждан на территории Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны следует признать военными преступлениями и геноцидом "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей". Заседание транслируется в группе "Без срока давности" в соцсети "ВКонтакте". Суд в Волгоградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками уже пятнадцатый в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской областях, Краснодарском крае, Крыму, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Белгородской области.

https://ria.ru/20230731/genotsid-1887350751.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, волгоградская область, сталинград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)