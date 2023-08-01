https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html

Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 01.08.2023

Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила

Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:40

2023-08-01T15:40

2023-08-01T15:40

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от укусов насекомых, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области появилась информация о регистрации случая лихорадки Западного Нила у жителя Волгограда. "Заразиться лихорадкой можно через укус кровососущего комара. При этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта", - говорится в сообщении. Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров, отметили в ведомстве. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230721/likhoradka-1885491010.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия