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Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 01.08.2023
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15:40 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 01.08.2023
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:40
2023-08-01T15:40
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от укусов насекомых, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области появилась информация о регистрации случая лихорадки Западного Нила у жителя Волгограда. "Заразиться лихорадкой можно через укус кровососущего комара. При этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта", - говорится в сообщении. Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров, отметили в ведомстве. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты, пояснили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор назвал защиту от укусов комаров профилактикой лихорадки Западного Нила

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от укусов насекомых, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области появилась информация о регистрации случая лихорадки Западного Нила у жителя Волгограда.
«
"Заразиться лихорадкой можно через укус кровососущего комара. При этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта", - говорится в сообщении.
Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров, отметили в ведомстве. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты, пояснили в Роспотребнадзоре.
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