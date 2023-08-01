https://ria.ru/20230801/likhoradka-1887625793.html
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 01.08.2023
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:40
2023-08-01T15:40
2023-08-01T15:40
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Заразиться лихорадкой Западного Нила можно через укус комара, при этом болезнь не передается от человека к человеку, поэтому основная профилактика – защита от укусов насекомых, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области появилась информация о регистрации случая лихорадки Западного Нила у жителя Волгограда. "Заразиться лихорадкой можно через укус кровососущего комара. При этом болезнь не передается от человека к человеку посредством прямого контакта", - говорится в сообщении. Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров, отметили в ведомстве. На природу следует надевать одежду, которая максимально закрывает участки тела, а также использовать репелленты, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230721/likhoradka-1885491010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор разъяснил, как не заразиться лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор назвал защиту от укусов комаров профилактикой лихорадки Западного Нила