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Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области
Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области - РИА Новости, 01.08.2023
Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области
Дагестанские медработники перевели около 8,5 миллиона рублей в фонд помощи Михайловскому району Запорожской области, сообщила руководитель пресс-службы... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:59
2023-08-01T15:59
2023-08-01T16:24
надежные люди
михайловский район
запорожская область
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Дагестанские медработники перевели около 8,5 миллиона рублей в фонд помощи Михайловскому району Запорожской области, сообщила руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова. Дагестан взял шефство над Михайловским районом. Ранее в интервью РИА Новости глава региона Сергей Меликов рассказал, что республика определила три направления оказания помощи району, среди которых помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, а также прием детей на летний оздоровительный отдых. Кроме того, он призвал чиновников республики перечислить однодневный заработок для гуманитарной помощи подшефной территории. "Медицинские работники республики словом и делом поддерживают как наших воинов-участников СВО, так и жителей новых территорий нашей страны. Так, коллективы Минздрава Дагестана и подведомственных ему учреждений передали свой однодневный заработок в пользу жителей Михайловского района Запорожской области. Средства в размере 8 498 380 рублей были направлены в благотворительный фонд "Единство", – рассказала Агмадова. По ее словам, эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры в Михайловском районе и оказание гуманитарной помощи жителям.
https://ria.ru/20230610/pomosch-1877412425.html
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михайловский район, запорожская область, сергей меликов, республика дагестан
Надежные люди, Михайловский район, Запорожская область, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области
Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Михайловского района Запорожской области