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Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области

Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области - РИА Новости, 01.08.2023

Медики Дагестана передали 8,5 миллиона рублей для Запорожской области

Дагестанские медработники перевели около 8,5 миллиона рублей в фонд помощи Михайловскому району Запорожской области, сообщила руководитель пресс-службы... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:59

2023-08-01T15:59

2023-08-01T16:24

надежные люди

михайловский район

запорожская область

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Дагестанские медработники перевели около 8,5 миллиона рублей в фонд помощи Михайловскому району Запорожской области, сообщила руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова. Дагестан взял шефство над Михайловским районом. Ранее в интервью РИА Новости глава региона Сергей Меликов рассказал, что республика определила три направления оказания помощи району, среди которых помощь в восстановлении социальных и коммунальных объектов, а также прием детей на летний оздоровительный отдых. Кроме того, он призвал чиновников республики перечислить однодневный заработок для гуманитарной помощи подшефной территории. "Медицинские работники республики словом и делом поддерживают как наших воинов-участников СВО, так и жителей новых территорий нашей страны. Так, коллективы Минздрава Дагестана и подведомственных ему учреждений передали свой однодневный заработок в пользу жителей Михайловского района Запорожской области. Средства в размере 8 498 380 рублей были направлены в благотворительный фонд "Единство", – рассказала Агмадова. По ее словам, эти деньги пойдут на восстановление инфраструктуры в Михайловском районе и оказание гуманитарной помощи жителям.

https://ria.ru/20230610/pomosch-1877412425.html

михайловский район

запорожская область

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михайловский район, запорожская область, сергей меликов, республика дагестан