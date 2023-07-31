https://ria.ru/20230731/solntse-1887269976.html
Врач объяснил, какие лекарства могут вызвать "аллергию" на солнце
Врач объяснил, какие лекарства могут вызвать "аллергию" на солнце - РИА Новости, 31.07.2023
Врач объяснил, какие лекарства могут вызвать "аллергию" на солнце
Летом некоторые люди испытывают редкий побочный эффект от лекарств – нечто вроде "аллергии" на солнце, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T02:15
2023-07-31T02:15
2023-07-31T02:49
общество
алексей водовозов
загар
солнце
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Летом некоторые люди испытывают редкий побочный эффект от лекарств – нечто вроде "аллергии" на солнце, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он дал совет, как этого избежать.В летние месяцы ультрафиолетовое излучение становится более интенсивным, однако этим далеко не всегда можно объяснить необычную реакцию некоторых людей на солнечный свет, отметил Водовозов."Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было", – уточнил он.Появлению этих симптомов часто сопутствует прием какого-нибудь лекарственного средства, продолжил врач. Многие распространенные препараты обладают фотосенсибилизирующим эффектом, то есть способностью повышать чувствительность организма к ультрафиолету, пояснил Водовозов."Например, нестероидные противовоспалительные средства, даже ибупрофен изредка может провоцировать реакцию на солнце. Оральные контрацептивы тоже могут вызвать фотоаллергию. Тетрациклиновые антибиотики, статины – на самом деле очень много препаратов, которые так могут работать", – предупредил врач.По его словам, "аллергии" на солнце подвержены десятки миллионов людей – примерно 1% населения Земли.Собираясь отдохнуть или поработать на солнце, следует внимательно прочитать инструкции к тем лекарствам, которые вы принимаете, советует Водовозов. То же самое надо делать перед началом приема любого нового препарата, подчеркнул врач."Не выкидывайте инструкцию, сначала прочитайте раздел побочных эффектов, несовместимостей и всего прочего, поищите строчку про фотосенсибилизацию", – сказал Водовозов.Людям, которые принимают лекарства, имеющие фотосенсибилизирующий эффект, в летние месяцы необходимо соблюдать особые меры предосторожности, добавил он."Старайтесь передвигаться в тени, используйте головной убор и солнечные очки, потому что глаза тоже могут быть обожжены. Используйте солнцезащитные кремы с SPF как минимум 30, а лучше 50. И нужно беречься от активного солнца в период с 11 до 16 часов", – порекомендовал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230721/zagar-1885387241.html
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общество, алексей водовозов, загар, солнце, здоровье - общество
Общество, Алексей Водовозов, загар, Солнце, Здоровье - Общество
Врач объяснил, какие лекарства могут вызвать "аллергию" на солнце
Врач Водовозов предупредил от риске "аллергии" на солнце из-за побочного эффекта лекарств
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Летом некоторые люди испытывают редкий побочный эффект от лекарств – нечто вроде "аллергии" на солнце, предупредил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. Он дал совет, как этого избежать.
В летние месяцы ультрафиолетовое излучение становится более интенсивным, однако этим далеко не всегда можно объяснить необычную реакцию некоторых людей на солнечный свет, отметил Водовозов.
«
"Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было", – уточнил он.
Появлению этих симптомов часто сопутствует прием какого-нибудь лекарственного средства, продолжил врач. Многие распространенные препараты обладают фотосенсибилизирующим эффектом, то есть способностью повышать чувствительность организма к ультрафиолету, пояснил Водовозов.
"Например, нестероидные противовоспалительные средства, даже ибупрофен изредка может провоцировать реакцию на солнце. Оральные контрацептивы тоже могут вызвать фотоаллергию. Тетрациклиновые антибиотики, статины – на самом деле очень много препаратов, которые так могут работать", – предупредил врач.
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По его словам, "аллергии" на солнце подвержены десятки миллионов людей – примерно 1% населения Земли.
Собираясь отдохнуть или поработать на солнце, следует внимательно прочитать инструкции к тем лекарствам, которые вы принимаете, советует Водовозов. То же самое надо делать перед началом приема любого нового препарата, подчеркнул врач.
"Не выкидывайте инструкцию, сначала прочитайте раздел побочных эффектов, несовместимостей и всего прочего, поищите строчку про фотосенсибилизацию", – сказал Водовозов.
Людям, которые принимают лекарства, имеющие фотосенсибилизирующий эффект, в летние месяцы необходимо соблюдать особые меры предосторожности, добавил он.
"Старайтесь передвигаться в тени, используйте головной убор и солнечные очки, потому что глаза тоже могут быть обожжены. Используйте солнцезащитные кремы с SPF как минимум 30, а лучше 50. И нужно беречься от активного солнца в период с 11 до 16 часов", – порекомендовал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
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