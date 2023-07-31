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Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 31.07.2023

Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

Праздничный салют завершил торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:00

2023-07-31T00:00

2023-07-31T00:00

россия

санкт-петербург

кронштадт

александр беглов

михайловская военная артиллерийская академия

день военно-морского флота рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Праздничный салют завершил торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в Северной столице. "От стен Петропавловской крепости батарея курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии произвела 30 артиллерийских залпов. Они были посвящены знаменитым флотоводцам, героям флотов России, а также воинам, находящимся на боевом дежурстве", - говорится в сообщении. В Кронштадте залпы произвел салютный дивизион Западного военного округа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который находился в Петропавловской крепости во время салюта, поблагодарил артиллеристов и пожелал им успехов в службе. "Флот - щит нашего Отечества. Сегодня мы сделали большой подарок морякам и всем жителям России - в Кронштадте открыт Музей военно-морской славы. Это было поручение президента России. Музей станет гордостью нашего Военно-Морского Флота. В нем мы будем воспитывать будущих защитников и рассказывать о славных страницах истории Отечества", - приводятся в сообщении слова Беглова.

https://ria.ru/20230730/parad-1887185558.html

россия

санкт-петербург

кронштадт

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россия, санкт-петербург, кронштадт, александр беглов, михайловская военная артиллерийская академия, день военно-морского флота рф