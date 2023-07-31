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Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 31.07.2023
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00:00 31.07.2023
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Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 31.07.2023
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Праздничный салют завершил торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:00
2023-07-31T00:00
россия
санкт-петербург
кронштадт
александр беглов
михайловская военная артиллерийская академия
день военно-морского флота рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Праздничный салют завершил торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в Северной столице. "От стен Петропавловской крепости батарея курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии произвела 30 артиллерийских залпов. Они были посвящены знаменитым флотоводцам, героям флотов России, а также воинам, находящимся на боевом дежурстве", - говорится в сообщении. В Кронштадте залпы произвел салютный дивизион Западного военного округа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который находился в Петропавловской крепости во время салюта, поблагодарил артиллеристов и пожелал им успехов в службе. "Флот - щит нашего Отечества. Сегодня мы сделали большой подарок морякам и всем жителям России - в Кронштадте открыт Музей военно-морской славы. Это было поручение президента России. Музей станет гордостью нашего Военно-Морского Флота. В нем мы будем воспитывать будущих защитников и рассказывать о славных страницах истории Отечества", - приводятся в сообщении слова Беглова.
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санкт-петербург
кронштадт
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LIVE: Салют в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
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россия, санкт-петербург, кронштадт, александр беглов, михайловская военная артиллерийская академия, день военно-морского флота рф
Россия, Санкт-Петербург, Кронштадт, Александр Беглов, Михайловская военная артиллерийская академия, День Военно-морского флота РФ
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом

Праздничный салют завершил торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

© Фото : Правительство Санкт-Петербурга/ВконтактеСалют в День ВМФ в Санкт-Петербурге
Салют в День ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Правительство Санкт-Петербурга/Вконтакте
Салют в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Праздничный салют завершил торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в Северной столице.
«
"От стен Петропавловской крепости батарея курсантов и офицеров Михайловской военной артиллерийской академии произвела 30 артиллерийских залпов. Они были посвящены знаменитым флотоводцам, героям флотов России, а также воинам, находящимся на боевом дежурстве", - говорится в сообщении.
В Кронштадте залпы произвел салютный дивизион Западного военного округа.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который находился в Петропавловской крепости во время салюта, поблагодарил артиллеристов и пожелал им успехов в службе.
«
"Флот - щит нашего Отечества. Сегодня мы сделали большой подарок морякам и всем жителям России - в Кронштадте открыт Музей военно-морской славы. Это было поручение президента России. Музей станет гордостью нашего Военно-Морского Флота. В нем мы будем воспитывать будущих защитников и рассказывать о славных страницах истории Отечества", - приводятся в сообщении слова Беглова.
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РоссияСанкт-ПетербургКронштадтАлександр БегловМихайловская военная артиллерийская академияДень Военно-морского флота РФ
 
 
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