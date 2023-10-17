https://ria.ru/20231017/kronshtadt-1903384694.html

Кронштадт: достопримечательности, что посмотреть и как добраться

Что посмотреть в Кронштадте 2023: достопримечательности, куда сходить, описание красивых мест

Кронштадт: достопримечательности, что посмотреть и как добраться

Многие туристы, приезжая в Санкт-Петербург, стремятся посетить и расположенный рядом с ним Кронштадт, до которого от “северной столицы” можно добраться на... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:31

2023-10-17T18:31

2023-10-17T18:31

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Многие туристы, приезжая в Санкт-Петербург, стремятся посетить и расположенный рядом с ним Кронштадт, до которого от “северной столицы” можно добраться на машине. Самые красивые места этого исторического города легко осмотреть самостоятельно, здесь интересно не только летом, но и круглый год. Описание главных достопримечательностей Кронштадта, что посмотреть в городе за один день и куда сходить в 2023 году, - в материале РИА Новости.Достопримечательности Кронштадта“Город-крепость”, “город-порт”, “колыбель российского флота” - как только не называют Кронштадт, и каждое из этих названий город полностью заслужил. Он располагается примерно в полусотне километров от Санкт-Петербурга, на острове Котлин в Финском заливе. Именно здесь началась история российского флота, здесь же “появился на свет” первый ледокол, отсюда начал свой путь Иван Крузенштерн, возглавивший первую в истории нашей страны кругосветную экспедицию, а также долгое время размещалась основная военно-морская база Балтийского флота.Кронштадт является единственным населенным пунктом одноименного Кронштадтского района и, несмотря на свои скромные размеры, привлекает туристов богатой историей, а также многочисленными достопримечательностями, среди которых: местные форты, исторические и культурные памятники, храмы, а также множество других заслуживающих внимания объектов.Как добраться до КронштадтаДолгое время Кронштадт был закрытым военным объектом, но сегодня прогуляться по местным улицам и полюбоваться впечатляющими морскими пейзажами могут все желающие. Самый популярный способ попасть в город - это добраться до Санкт-Петербурга, а уже оттуда - до острова одним из следующих способов:Железнодорожного сообщения с Кронштадтом нет.Что посмотреть в КронштадтеПланируя путешествие в Кронштадт, стоит заранее продумать примерный маршрут и основные объекты, с которыми хотелось бы ознакомиться. Ведь интересного в этом небольшом городе очень много.“Если вы путешествуете самостоятельно, то обязательно загляните в информационно-культурный центр Музея истории Кронштадта (ул. Мартынова, д.1/33). Здесь можно получить всю необходимую информацию для знакомства с городом, а также взять его бесплатную карту”, - говорит начальник информационно-культурного центра СПбГБУ "Музей истории Кронштадта" Татьяна Оленева.Якорная площадьСвое название центральная площадь Кронштадта получила несколько столетий назад и до сих пор напоминает о том, что некогда здесь располагался склад якорей, оставшихся после списанных со службы морских судов. Якорная площадь привлекает туристов не только расположенным на ней Морским Никольским собором (а также рядом других значимых памятников и скульптурных композиций), но и своей уникальной чугунной мостовой (за необычный внешний вид ее часто называют “кружевной” или “ажурной”). К слову, если посмотреть на площадь с высоты птичьего полета, можно рассмотреть выложенное на ней изображение якоря.Петровская пристаньПодобно многим другим городским локациям Кронштадта, Петровская пристань (также носит название “Зимняя”) связана с морским прошлым этого славного города. Она была создана по решению Петра I, который в годы Северной войны обустраивал гавани для боевых отечественных судов.Здесь туристы могут не только увидеть действующие военные корабли и сделать фотографии на память на фоне морских судов, но и полюбоваться старинными пушками, большими чугунными вазами, а также соединенными цепью мемориальными якорями. Последние были сняты с катеров, которые 5 октября 1941 года участвовали в высадке трагически погибшего Петергофского десанта, сформированного на территории Кронштадта.Кронштадтская крепостьНастоящий памятник фортификационного искусства прошлых веков, строительство его официально началось в 1723 году. Кронштадтская крепость сыграла важную роль в событиях Северной войны со шведами.До наших дней сохранилась лишь частично. Так, впечатляющий Северный вал можно увидеть, если пройтись по улице Восстания. Сохранились и казармы, земляной вал, другие объекты, осмотреть которые можно лишь снаружи. Одноименный музей - "Кронштадтская крепость" - сегодня является одним из филиалов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.АдмиралтействоПод этим названием скрывается не одно, а целый комплекс строений и памятников в окружении Обводного канала. Идея создать на территории Кронштадта собственное адмиралтейство принадлежала Екатерине II. Императрицу беспокоил тот факт, что в санкт-петербургском адмиралтействе часто вспыхивали пожары, а окруженная каналом территория на острове казалась ей самым подходящим вариантом. Так в городе появилось не только собственное адмиралтейство, но и опоясывающий его канал.На территории кронштадтского Адмиралтейства находились несколько заводов и мастерских по производству канатов, парусов и других необходимых флоту вещей. Многие постройки сохранились до наших дней, территория Адмиралтейства частично доступна для туристов.Деревянный маякНа территории Кронштадта расположены несколько маяков, часть из которых до сих пор является действующими. Одним из самых знаменитых считается деревянный маяк со сложнозапоминающимся официальным названием - Задний створный знак Большого Кронштадтского рейда. Именно это сооружение можно увидеть на многих открытках с видами Кронштадта, к тому же он носит звание одного из старейших деревянных маяков в мире (таких осталось совсем немного).Маяк можно увидеть недалеко от Петровского парка, он возвышается над городом на несколько десятков метров и отличается оригинальным внешним видом: три стены выкрашены в белый цвет (по этой причине его также называют “белым маяком”), а четвертая - в яркий красно-оранжевый оттенок.Обводный каналСозданный руками человека в центральной части острова Обводный канал несколько столетий назад носил название Адмиралтейский, так как должен был защищать одноименный комплекс не только от огня, но и от вторжения незваных гостей. Сегодня этот канал - одно из самых популярных мест для романтических прогулок и знакомства с историей города, ведь вдоль расположено множество местных памятников и других достойных внимания локаций.На строительство Обводного канала, общая протяженность которого составляет чуть больше трех километров, ушло практически 50 лет.Футшток и мареографЭти два необычных для рядового гражданина объекта имеют очень важное предназначение и непосредственно связаны с морским прошлым города Кронштадта. Искать и футшток, и мареограф следует у Синего моста, который соединяет два берега Обводного канала.Футшток представляет собой своеобразную линейку, которая помогает вычислять любые абсолютные высоты на территории нашей страны (для этого здесь закреплена нулевая отметка). Увидеть эту важную, но относительно неприметную достопримечательность можно на одной из опор моста.Рядом был возведен небольшой павильон, в котором размещен мареограф - специальный прибор, который следит за колебаниями уровня вод в Балтийском море и помогает вовремя выявить угрозу наводнения. Для этого в павильоне есть специальный колодец.Форты КронштадтаТак как Кронштадт должен был защищать Санкт-Петербург от нападения с моря, в акватории Финского залива рядом с островом Котлин были выстроены многочисленные оборонительные сооружения, которые называются фортами. Всего было построено примерно два десятка фортов, многие из которых сохранились до наших дней. Однако далеко не все сейчас доступны для посещения туристов.Так, несколько лет назад в Кронштадте началась реализация проекта "Остров фортов", частью его стала их реставрация. В числе последних - “Кроншлот”, “Пётр Первый” и “Александр Первый”. А форт “Великий князь Константин” сейчас представляет собой историко-культурный комплекс.Итальянский дворец МеньшиковаПостроенный в Кронштадте для Александра Меньшикова Итальянский дворец должен был стать одной из трех резиденций знаменитого сподвижника Петра I. Считается, что свое название он получил потому, что возводили дворец итальянцы, а за образец при строительстве был взят стиль итальянских палаццо, адаптированный архитекторами к северным реалиям.За столетия своей истории хменял не только владельцев и назначение (здесь размещался кадетский корпус, Морское инженерное училище и другие учреждения), но и свой внешний вид (здание перестраивалось, пострадало от пожара и т.д.). В итоге его современный вид практически ничем не напоминает первоначальную архитектуру. Сейчас здесь располагается филиал Военно-морского музея.Заказник Западный КотлинСеверо-западную часть острова Котлин занимает государственный природный заказник “Западный Котлин”, площадь которого составляет чуть более 100 гектаров. Здесь удалось сохранить черноольховые и осиновые леса, свыше 350 разновидностей растений, а также покрытые камышом и тростником мелководья (их еще называют плавни). Последние служат местом остановки перелетных птиц, в том числе, очень редких видов.На территории заказника есть как природные, так и исторические достопримечательности. Например, форт “Александр Шанец”, окруженный крепостным рвом. С удивительной природой заказника, а также со всеми расположенными здесь важными объектами туристов знакомит экоълогическая тропа.Городской пляжЛетом поклонники неспешного пляжного отдыха могут посетить пусть небольшой по размерам, но достаточно благоустроенный городской пляж Кронштадта. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: шезлонги,зонты, душевые кабинки, раздевалки, беспроводной интернет и прочее. В этом месте практически не бывает больших толп людей, так как жители Санкт-Петербурга предпочитают отдыхать на других, не столь отдаленных пляжах.Помимо официального городского пляжа на острове есть и несколько диких локаций для отдыха.Памятник блокадной колюшкеРядом с футштоком и мареографом у Синего моста через Обводный канал находится и еще одна необычная достопримечательность Кронштадта. Правда, найти ее (если не знать точное местоположение) бывает непросто. Это скромный по размерам памятник блокадной колюшке, закрепленный прямо на стене канала и посвященный маленькой, неприметной рыбке. В мирное время колюшка очень редко употребляется в пищу, но в годы блокады именно она спасла жизни многим жителям Ленинграда.Инициаторами создания памятника выступили представители Кронштадтского совета ветеранов.Дерево желанийЕще одна необычная достопримечательность Кронштадта (которая является еще более примечательной благодаря тому, что, в числе немногих туристических объектов, никак не связана со славной морской историей города) - это Дерево желаний. Чугунное дерево с большими ушами и широкой улыбкой “растет” неподалеку от Александровского сада и знаменито среди туристов и местных жителей тем, что (по легенде) может исполнять желания.Кронштадтцы советуют написанное на бумаге желание обернуть вокруг монетки. Далее предстоит самая сложная часть: сверток важно забросить в расположенное высоко над землей, на самой верхушке дерева, гнездо. После успешного выполнения этого задания человек должен обойти вокруг дерева три раза, а затем свое самое заветное желание прошептать (так, чтобы никто посторонний не услышал) прямо в стилизованное ухо.МузеиТак как история Кронштадта богата и насыщена событиями, лучший способ поближе познакомиться с ней - это посетить один из местных музеев.Музей истории КронштадтаМузей истории города Кронштадта официально начал свою работу в начале 90-х годов прошлого века. Основу его составляют две экспозиции. Первая расположена рядом с Морским собором и называется "Три века кронштадтской истории". Как несложно догадаться, она посвящена истории города от момента появления до наших дней. “Каждый важный период истории города освящен в одном из залов, выделенных отдельным цветом”, - говорит Татьяна Оленева.В то же время центральной темой экспозиции, занимающей Башню городского водопровода, стала подводная археология. В ее рамках представлены многочисленные находки, поднятые со дна Балтийского моря. Например, здесь можно своими глазами увидеть части линейного корабля, построенного во времена Петра I.Морской музейКак развивалось водолазное дело в России, какую роль подводники сыграли в годы Великой Отечественной войны - две основные темы, которые помогает раскрыть расположенный на улице Андреевская Кронштадтский морской музей.О развитии российского военно-морского флота рассказывает и современный интерактивный Музей военно-морской славы. Он является частью проекта “Остров фортов”. Пространство музея делится на историческую и современную экспозиции, а статус главного экспоната по праву принадлежит настоящей атомной подводной лодке К-3.Музей маяковНа протяжении многих веков маяки были верными помощниками моряков по всему свету. Поближе познакомиться с историей и эволюцией маяков, а также с другими не менее занимательными и удивительными фактами поможет необычный музей - Музей Маячной службы, который действует на базе форта “Великий князь Константин” в Кронштадте.Его гости могут не только рассмотреть миниатюрные модели маяков или, например, увидеть огромные линзы, но и получить бесплатную экскурсию по экспозиции.Мемориальный музей А.С. ПоповаОдним из филиалов Центрального военно-морского музея в Кронштадте является Историко-мемориальный зал, носящий имя великого ученого и изобретателя Александра Попова. Именно с его именем связаны первые шаги в истории радиотехники, а модели первого в мире радиоприемника и грозоотметчика, так же как и множество других интересных приборов, можно найти в экспозиции музея.Историко-мемориальный зал располагается в стенах Итальянского дворца.Парки и садыНа территории Кронштадта располагается несколько основных зеленых зон в которых можно не только продолжить свое знакомство с историей города, но и просто отдохнуть и приятно провести время на природе.Петровский паркЦентральной достопримечательностью этого старинного парка является памятник Петру I, который был создан и установлен в середине XIX века. Рядом с парком располагается Петровская пристань, а до того, как эту территорию засадили деревьями, здесь находился плац, на котором проходили различные парады, учения, а также смотр войск кронштадтского гарнизона.Напротив Петровского парка можно увидеть примечательные с исторической точки зрения строения. Например, целый ансамбль так называемых “губернских домов”, в которых жили как военные моряки, так и простые граждане.Овражный паркИдея создания парка пришла одному из губернаторов Кронштадта, адмиралу Степану Макарову, который решил благоустроить территорию Докового оврага, весьма неуместно выглядящего в центре города. Для этого участок земли очистили от мусора, высадили тополя, липы и другие деревья, создали сеть удобных дорожек.Парк соединяет Летний сад с Морским собором на Якорной площади.Екатерининский паркЕкатерининский парк (также известный под названиями “Советский бульвар” или “Советский сквер”) расположен в исторической части Кронштадта, к его созданию приложил руку знаменитый мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен. К слову, памятник первооткрывателю Антарктиды появился на территории парка во второй половине девятнадцатого века.Летний садСтарейший парк Кронштадта ведет свою историю еще с периода правления императора Петра I, а его центральная аллея некогда была одной из первых городских улиц. Парк окружает живописная чугунная решетка, на его территории можно увидеть несколько монументов. Например, памятник экипажу клипера “Опричник”, который исчез в водах Индийского океана в результате сильного урагана. Над ним всегда приспущен Андреевский флаг.Соборы и храмыНа территории Кронштадта можно увидеть не только исторические памятники. По словам сотрудников Информационно-культурного центра, некогда в городе были представлены соборы различных конфессий, до сих пор здесь насчитывается несколько крупных храмов.Никольский морской соборСчитается самой главной достопримечательностью города и носит имя святителя Николая Чудотворца. Его полное название - Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта, на сегодняшний день он является главным военно-морским храмом страны. Именно крест этого собора должен был быть первым, что видели приближающиеся к городу моряки. Собор был восстановлен в начале 2000-х годов.Владимирский собор / Собор Владимирской иконы Божией МатериСобор Владимирской Иконы Божией Матери стал самым первым деревянным храмом, который был возведен на территории Кронштадта для местного гарнизонного полка. Его история началась с небольшой церкви, которая была построена на острове в первой половине восемнадцатого века. Церковь неоднократно перестраивалась, а в XIX веке на ее месте появился более вместительный каменный храм, который в начале века XX получил статус собора. Этот собор стал полковым храмом для представителей сухопутных войск города Кронштадт.Несколько десятилетий он был заброшен и забыт, однако в середине девяностых годов прошлого века собор отреставрировали, теперь в нем вновь ведутся службы.ЭкскурсииОрганизацией тематических экскурсий по городу, а также по Музею истории занимается Информационно-культурный центр Музея истории Кронштадта. Здесь также можно уточнить информацию о самых интересных мероприятиях и событиях, которые проходят в городе, при желании, получить бесплатную карту местности для самостоятельных прогулок.Экскурсии в Кронштадт организуются и из Санкт-Петербурга, причем это могут быть как автобусные туры, так и мероприятия на теплоходе (если, конечно, позволяют погодные условия). Туристические фирмы предлагают гостям различные форматы: экотуры, исторические экскурсии, знакомство с фортами, тематические квесты и так далее.Маршрут на один-два дняДля знакомства с Кронштадтом не обязательно заказывать услуги гида. Прогулку по городу вполне можно спланировать самостоятельно. Например, поставить цель за пару дней осмотреть все расположенные на острове форты или сосредоточить свое внимание на центральной исторической части города: Якорная площадь, Никольский Морской собор, Летний сад и другие достопримечательности.Здесь же, на центральных улицах Кронштадта, можно встретить и достаточно необычные памятники, которые, тем не менее, тесно связаны с историей города. Один из них - это памятник котлу, который находится в центре, в Безымянном переулке. Изображение котла можно разглядеть на гербе города, а легенда о брошенном отступающим отрядом шведов котелке объясняет происхождение названия острова, на котором располагается Кронштадт (Котлин).“Но стоит помнить, что это всего лишь легенда,” - напоминает Татьяна Оленева.Куда сходить с ребенкомДетей постарше во время визита в Кронштадт вполне можно познакомить с историей города, а заодно - и с историей военно-морского флота, с которой связаны многие местные музеи и достопримечательности. Юных туристов может заинтересовать парк “Остров фортов” (здесь оборудованы детские площадки и другие развлечения для ребят), Музей “Дом маяков”, Музей-макет фортов Кронштадта и другие.Специально для детей в Кронштадте проводятся и пешеходные экскурсии, материал которых адаптирован под возраст маленьких туристов. Заказать их можно в Музее истории города.Куда сходить с девушкойДля романтических прогулок по городу прекрасно подходят как центральные парки с уютными аллеями и фонтанами, так и улицы вдоль Обводного канала.Красивые фотографии получаются на Макаровском мосту, который был построен над Петровским оврагом и на сегодняшний день является одной из самых любимых локаций для местных молодоженов.Где вкусно поестьНа территории Кронштадта можно найти различные заведения общепита: от представителей крупных сетей до небольших местных кафе. Выбор зависит от бюджета, который отдыхающие готовы выделить на питание. Ориентироваться лучше на отзывы местных жителей, а также на тематические рейтинги на туристических ресурсах.Где остановитьсяВ плане мест для размещения туристов Кронштадт не предоставляет гражданам большого выбора, так как основная часть приезжающих сюда гостей предпочитает останавливаться в гостиницах и отелях Санкт-Петербурга. Тем не менее на острове есть и свои отели, в том числе - усадьба Адмирала Лазарева, рядом с которой находится экспозиция Музея истории Кронштадта под названием “Морская археология”, хостел и даже плавучий отель “Форт Константин”.Советы туристам“В связи с увеличением потока в туристический сезон всем, кто планирует поездку в Кронштадт, рекомендуем приезжать в город с самого утра или же закладывать на дорогу на час больше запланированного времени”, - рекомендует Татьяна Оленева.

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кронштадт

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Артем Смирнов

общество, кронштадт, маршруты - туризм, достопримечательности, музеи, парки, храмы, рестораны, еда, развлечения