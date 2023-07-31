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В США назвали общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины
В США назвали общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины - РИА Новости, 31.07.2023
В США назвали общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины
Общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил 20 миллиардов долларов, сообщила американский посол в Киеве Бриджет Бринк, комментируя... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:50
2023-07-31T23:50
2023-07-31T23:50
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил 20 миллиардов долларов, сообщила американский посол в Киеве Бриджет Бринк, комментируя очередной грант Киеву в размере 1,25 миллиарда долларов. "Сегодняшняя выплата 1,25 миллиарда долларов доводит общую (сумму - ред.) до более чем 20 миллиардов долларов", - говорится в ее публикации в Twitter. Бринк добавила, что прямая бюджетная помощь является "жизненно важной частью обороны Украины против России", и отметила, что деньги позволят обеспечить работу экстренных служб, работников здравоохранения и учителей. Ранее в понедельник в украинском правительстве сообщили, что Украина получила от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов, его планируют направить на выплату зарплат и соцпомощь. Деньги, как уточняются, поступили через "целевой фонд многих доноров Всемирного банка". Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила, что в этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230730/byudzhet-1887204455.html
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украина, сергей марченко, twitter, всемирный банк, сша, киев, верховная рада украины
Украина, Сергей Марченко, Twitter, Всемирный банк, США, Киев, Верховная Рада Украины
В США назвали общую сумму прямой бюджетной поддержки Украины
Бринк: объем прямой бюджетной поддержки США Украине превысил 20 миллиардов долларов